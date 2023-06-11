Приборы зашкалили, пост ушел под воду: гидролог рассказала о первых моментах после подрыва Каховской ГЭС

Гидролог Николаевского гидрометеорологического центра Лора Мусиян рассказала, что в первые минуты после теракта РФ на Каховской гидроэлектростанции сразу же заметила резкое повышение уровня воды. В первые сутки после уничтожения россиянами плотины Каховской ГЭС женщина заходила в воду без гидрокостюма и измеряла, с какими темпами город уходил под воду.

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Полученные данные она записывала на лист плотного картона, наблюдая, как каждые 15 минут вода поднималась на 8 сантиметров. Об этом пишет издание BBC.

Гидролог рассказала, что лента самописца резко пошла вверх – устройство, которое годами измеряло уровень воды в Днепре, оказалось не рассчитанным на такую техногенную катастрофу. Несмотря на это, женщина продолжила работать и снимала данные об изменении уровня воды вручную.

По ее словам, пост, где хранятся данные о невидимых малейших колебаниях уровня воды в Днепре за многие десятилетия, также ушел под воду. В первый раз он пострадал в самом начале оккупации. В сопровождении российского автоматчика Лора попала на пост в начале марта 2022 года, чтобы упаковать и унести две сумки измерительных приборов и многолетние записи уровней воды в Днепре.

Спустя несколько дней гидролог продолжает замерять уровень воды и говорит, что уже есть признаки стабильного понижения.

Ранее сообщалось, что подрыв россиянами Каховской ГЭС привел к катастрофическому наводнению в Херсонской области. Больше всего пострадал левый берег. Уничтожено Каховское водохранилище, которое являлось основным источником воды как для значительного промышленного производства, так и для сельского хозяйства этой области. В ближайшее время украинцы уже практически не увидят знаменитых херсонских арбузов, не попробуют на вкус херсонские помидоры.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что, по его мнению, будет с Крымом после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Временно оккупированный РФ полуостров останется без пресной воды, поступавшей туда из Днепра.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики признают, что им безразлична судьба гражданского населения временно оккупированных территорий Украины. После подрыва Каховской ГЭС военные РФ спасали только себя и свое оружие.

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