''Придет время – и мы победим'': в Глухове прощались с двумя защитниками, их собратья дали обет. Фото

6 апреля в Глухове простились с защитниками Украины 25-летней Екатериной Ющенко и 39-летним Александром Жуком. Боевые собратья дали обет отомстить за павших.

Видео дня

Об этом сообщили на Facebook-странице Глуховского городского совета. День для горожан выдался скорбным, ведь прощались с двумя погибшими Героями края.

Павшие защитники несли службу на черниговском направлении в одном подразделении и погибли в результате ракетного удара. В городе Екатерину и Александра упоминают как незаурядных граждан, настоящих патриотов своего государства и отважных воинов. Боевые собратья погибших поклялись отомстить врагу за потерю.

"Придет время – и мы победим. А пока должны мстить врагу за каждого нашего", – такой обет дали военные.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в боях за Украину погиб защитник Андрей Охотин из Кривого Рога, участвовавший в Революции Достоинства. Его братья тоже служат в ВСУ.

– на войне с оккупантом погиб 48-летний воин из Ровенской области Олег Магрело. Защитник служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде (бывшее подразделение ССО "Азов").

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!