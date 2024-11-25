'Придется взять на себя первый удар': в НАТО объяснили, при каких условиях будут бить по России

НАТО нанесет превентивные высокоточные удары по пусковым установкам России, если начнется конфликт со страной-агрессором. Это будет разумным ответом на агрессию, но страны Альянса не будут атаковать первыми.

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Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в ходе дискуссии в European Policy Centre. По его словам, он очень рад, что в Альянсе подняли вопросы дальнобойности.

Бауэр отметил, что на фоне угрозы со стороны России странам НАТО необходимо больше инвестировать в противовоздушную оборону, а также в дальнобойные возможности.

Это нужно для того, чтобы НАТО имело лучшие возможности нанести удар по пусковым установкам РФ.

"Я имею в виду, что раньше идея заключалась в том, что мы – оборонный альянс, поэтому мы будем сидеть и будем ждать, пока на нас не нападут. И тогда, когда на нас нападут, мы сможем сбить "стрелы" (ракеты. – Ред.), которые прилетят к нам. Но разумнее не только это делать, но и атаковать "стрелка", который находится в России, если Россия нападет на нас", – объяснил генерал.

Он подчеркнул, что странам НАТО необходимо уничтожать системы вооружений, которые используются для удара по странам Североатлантического союза.

"И, конечно, поскольку мы являемся оборонным союзом, нам придется взять на себя первый удар", – уточнил он.

Напомним, что российские дроны-камикадзе и ракеты, которыми РФ атакует Украину, уже залетали в воздушное пространство НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия пригрозила возможным ударом по американской базе противовоздушной обороны, расположенной на севере Польши. В Кремле отметили, что этот объект уже включен в список приоритетных целей для российских военных.

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