Приехала с семьёй к бабушке: в сети рассказали о 7-летней девочке, которую РФ убила ударом по Днепропетровской области. Фото

2 июля в результате российского обстрела Днепропетровской области погибла 7-летняя Вероника Опашнянская. Девочка вместе с семьёй приехала в гости к бабушке из города Шахтерское, когда россияне сбросили на село управляемые авиационные бомбы.

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Остальные члены семьи – 11-летняя сестра Полина, мама, бабушка и папа – тяжело ранены и находятся в больнице. Об этом сообщили в проекте "Их убила Россия".

Что произошло

Российские оккупационные войска убили 7-летнюю Веронику Опашнянскую, которая приехала с семьёй к бабушке в село Шевченко, что в Синельниковском районе Днепропетровской области. Семья проживала в городе Шахтерское, который россияне начали усиленно обстреливать.

Однако в этот день российские оккупанты сбросили управляемые авиационные бомбы на мирное село. В результате удара девочка погибла, а ее родные получили тяжелые ранения.

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"В результате атаки Вероника погибла, её 11-летняя сестричка Полина, мама, бабушка и папа получили тяжёлые ранения", – говорится в материале.

Как сообщили в сети, мама девочки и бабушка находятся в больнице в Днепре, а отец – в Шахтерском.

Что известно об обстреле Днепропетровской области 2 июля

Напомним, 2 июля оккупанты атаковали Синельниковский район Днепропетровской области управляемой авиабомбой. Под ударом оказалась Богиновская община. В результате вражеского удара погибла 7-летняя девочка Вероника Опашнянская. Еще четверо человек, среди которых 11-летний ребенок, получили ранения – от российского удара пострадала целая семья.

Обстрел Днепропетровской области 3 июля

Российские оккупанты нанесли ряд ударов по населенным пунктам Днепропетровской области. Так, ночью враг атаковал Кривой Рог. В результате атаки там пострадали 7 человек, двое из них были госпитализированы. В городе повреждены предприятие, учебные заведения, многоквартирные дома, магазин и автомобили.

Утром 3 июля россияне нанесли удар по автозаправочной станции в Софиевской общине Криворожского района. На месте попадания возник пожар. Там оккупанты убили одного человека, ещё троих ранили.

Вражеским обстрелам подверглась также Шахтерская община Синельниковского района: известно, что пострадали три человека, также повреждено транспортное средство.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Запорожье умерла школьница, пострадавшая от удара РФ. Она получила тяжелые ранения в результате вражеского удара по Запорожью 8 июня, с тех пор медики боролись за жизнь девочки. Ранее скончалась мама Карины, Алина Кот, которая пострадала во время того же обстрела.

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