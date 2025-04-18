Приехавшего за пасками водителя нашли под завалами: новые кадры с места удара РФ по хлебзаводу в Сумах. Фото и видео

Ранним утром 18 апреля россияне атаковали дронами Сумы. Под ударом оказался местный хлебзавод, в том числе цех, где выпекали паски к Пасхе.

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В результате атаки погиб водитель, приехавший за продукцией хлебзавода, одна из сотрудниц предприятия получила ранения. Новые фото и видео с места удара опубликовало издание "Кордон медиа".

Кадры из хлебзавода, на который оккупанты направили сразу три "Шахеда", зафиксировали разрушения, разбросанные по территории обломки от разбитого здания цеха, а также хлеб и разлетевшиеся после взрывов пасхальные пасхи, так и оставшиеся лежать на земле.

"Через два дня – Пасха. Пока сумчане готовятся к празднику, россияне атакуют хлебзавод, где выпекали паски. Ранним утром здесь обычно забирают свежеиспеченный хлеб и везут на продажу. Сегодня же три вражеских дрона ударили по кондитерскому цеху", – пишет издание в комментарии к видео.

На опубликованных кадрах один из сотрудников завода поделился впечатлениями от увиденного на месте прилета.

"Паски готовили, пирожные, торты... Приехал на работу, а тут уже... работать негде", – рассказал он о "цели", "поражением" которой россияне сегодня будут, очевидно, хвастаться как ударом по очередному "штабу офицеров НАТО" или "предприятию по производству военной техники".

Часть продукции завода после атаки уцелела. Россия же убила 61-летнего предпринимателя, который на рассвете приехал на завод, чтобы утром жители региона могли приобрести в магазинах свежий хлеб и паски.

"Машина, так и не уехавшая в место назначения, ее водителя нашли под завалами поврежденного кондитерского цеха", – пишет "Граница медиа", публикуя также фотографии изуродованного авто.

Также, напомнили журналисты, в это утро ранения получила работница хлебзавода.

Напомним, кроме Сум утром 18 мая россияне совершили массированную атаку БПЛА на Харьков. Зафиксировано более 20 прилетов, ранения получили десятки человек, по меньшей мере один человек погиб.

На террористические удары войск РФ по Харькову, Сумам и другим украинским городам утром 18 апреля отреагировал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что новые убийства Россия, которая кичится своей показной "религиозностью", совершила в важный для православных день – Страстную пятницу, которая считается днем скорби и духовного сосредоточения.

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