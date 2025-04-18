'Именно так Россия начала эту Страстную пятницу': Зеленский отреагировал на удары врага по Харькову, Сумам и другим городам. Фото

Президент Владимир Зеленский осудил смертельные удары, которые Россия совершила по городам Украины в ночь на утром 18 апреля. Он подчеркнул, что агрессор в очередной раз прибег к террору против украинцев в православный праздник – Страстную пятницу, который считается днем скорби и духовного сосредоточения.

Видео дня

Украинский лидер выразил соболезнования родным мирных жителей, которых убили российские оккупанты, и пострадавшим. Об этом говорится в его обращении, опубликованном в официальных соцсетях.

"Именно так Россия начала эту Страстную пятницу – баллистикой, крылатыми ракетами, "Шахедами" – издевательствами над нашими людьми и городами", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что в Харькове из-за ракетных ударов РФ повреждены десятки обычных домов, предприятие, автомобили. В городе погиб человек, еще десятки пострадали, в том числе пятеро детей.

"Самой младшей, Валерии, два года всего. Все раненые получили необходимую помощь. К сожалению, один человек погиб", – добавил президент.

В Сумах российские ударные дроны попали в обычное производство хлеба и пасок – предприятие, которое десятилетиями работает для города. Один человек был убит этим ударом.

В ночь на Страстную пятницу и утром российские оккупанты также наносили дроновые и ракетные удары по Днепру и области, Николаевщине, Донетчине, Киевщине.

"Мои соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких... Наши спасатели, медики, другие экстренные и специальные службы – все реагируют, все помогают. Спасибо каждому и каждой, кто спасает людей и восстанавливает условия для жизни в городах и селах Украины", – отметил Зеленский.

Президент также выразил благодарность каждому из партнеров, кто помогает защищать Украину. Он подчеркнул, что каждый оборонный пакет имеет значение, все системы ПВО, достаточное количество ракет для ПВО – все это действительно помогает.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 апреля президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия может нанести новые удары по Украине накануне Пасхи и сразу после нее. По его словам, у украинской разведки и спецслужб есть подтвержденная информация о таких угрозах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!