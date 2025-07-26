Применяется для перехвата украинских дронов: Коваленко объяснил, что не так с российскими вертолетами Ка-52

Российский ударный вертолет Ка-52, который активно привлекается к перехвату украинских ударных дронов, оказался не таким эффективным, как заявляют в Москве. Несмотря на современное оборудование, в частности комплекс управления "Стрелок" и полный боекомплект ракет класса "воздух-воздух" 9М342 "Игла-С", боевая машина имеет ряд критических технических проблем.

Об этом сообщил военный эксперт Александр Коваленко. Он обратил внимание на парадокс: имея в своем арсенале мощные пушки – 30-мм автоматическую 2А42 с боекомплектом в 460 выстрелов или 23-мм ГШ-23Л с 500 выстрелами, вертолет вместо них полагается на ракеты "Игла-С". Причина — крайне низкая точность стрельбы из пушечного вооружения в воздухе.

"Очевидно, у Ка-52 сохранилась та же детская болезнь, как и у куда более дефективного и рахитичного Ми-28 – система управления огнем, с пушкой не приспособленной к высокоэффективному ведению огня в полете по воздушным целям, приводит к регулярным промахам и отсутствию стабилизации ведения. Яркий пример, попавший в свое время в кадр, это долгая и тяжелая стрельба Ми-28 по дрону UJ-22 Airborne в 2023 году. Позже неоднократно возникали видео, на которых четко фиксировалась просто ужасная, недопустимая вибрация на вертолете", – пояснил эксперт.

По сравнению с этими новейшими образцами, по словам Коваленко, старый советский Ми-24 демонстрирует лучшую боевую стабильность и точность.

"Похоже, проблема вертолетов общая – низкая точность из-за никчемной стабилизации, что не позволяет высокоточно применять пушечное вооружение, что у Ми-28, что у Ка-52, особенно по движущимся воздушным целям. Поэтому надежда только на 9М342. Что тут скажешь... В этом вопросе старый советский Ми-24 остается непобедимым отцом, по сравнению с Ми-28 и Ка-52..." – добавил он.

Напомним, в ночь на 26 июля в российском Ставрополе прогремели мощные взрывы в результате атаки украинских БПЛА. Целью удара стал завод "Сигнал", который специализируется на производстве радиоэлектроники. В результате атаки были поражены по меньшей мере два корпуса завода.

Накануне, 25 июля, украинские дроны так же атаковали ряд регионов России. В частности, в Невинномысске под прицелом был завод "Азот". А в Тамбове прилетело по Котовскому пороховому заводу, где вспыхнул пожар.

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