Пришел в ТЦК, потому что нужна была справка для женитьбы: на Волыни 20-летний сын ветерана АТО получил тюремный срок из-за уклонения от мобилизации

В Волынской области 20-летнего сыны ветерана АТО приговорили к 3,5 годам лишения свободы из-за уклонения от мобилизации. Он получил мобилизационное распоряжение, но проигнорировал его.

В суде мужчина заявил, что считал, что до 27-летнего возраста его не мобилизуют. Об этом говорится в приговоре Киверцовского районного суда Волынской области.

В судебных материалах говорится, что подсудимого признали годным к военной службе по результатам военно-врачебной комиссии 8 сентября 2023 года. После этого ему вручили повестку о призыве по мобилизации, однако он проигнорировал ее.

В суде мужчина заявил, что был уверен, что до 27 лет он является призывником и не подлежит мобилизации. При этом в ТЦК и СП он обратился самостоятельно, чтобы получить справку для заключения брака.

В показаниях мужчины говорится, что сотрудники ТЦК и СП, а также полицейские не разъяснили ему причины привлечения к уголовной ответственности. Кроме того, бабушка обвиняемого выступила в суде в качестве свидетеля и рассказала, что ее сын – отец фигуранта дела, участвовал в АТО и получил там инвалидность. Также женщина добавила, что этот фактор должен был освободить ее внука от мобилизации.

В свою очередь сотрудник ТЦК и СП объяснил в суде, что обвиняемый был освобожден от призыва на срочную службу и взят на воинский учет военнообязанных, поэтому он подлежит призыву на военную службу по мобилизации.

В итоге суд признал 20-летнего парня виновным в уклонении от мобилизации по ст. 336 Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Напомним, во время проведения в Украине мобилизационных мероприятий существует несколько причин, законно позволяющих военнообязанному не прийти в ТЦК, если повестка уже на руках. Но об этих причинах гражданин все равно должен проинформировать ведомство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине во время действия режимов всеобщей мобилизации и военного положения предусмотрено наказание за неявку в ТЦК. Оно может быть не только административным, но и уголовным.

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