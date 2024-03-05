Пришли сотни людей: в Одессе попрощались с супругами с тремя детьми, погибшими в результате российской атаки. Фото

В Одессе 5 марта простились с Татьяной и Олегом Кравец, а также тремя их детьми. Семья погибла в результате российской дроновой атаки на жилую многоэтажку в облцентре 2 марта.

Проститься с жертвами удара российских войск пришли сотни одесситов. Об этом сообщает Telegram-канал "Одесса. Официально".

"Сегодня в Одессе простились с Татьяной и Олегом Кравец, которые вместе с детьми – 7-месячной Елизаветой, 9-летним Сергеем и 8-летней Златой – стали жертвами российской дроновой атаки на город 2 марта. Попрощаться с супругами пришли сотни одесситов", – отмечено в сообщении.

Отец семьи, Олег Кравец, ранее занимал должность заместителя командира 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады. Его жена Татьяна служила в этой же бригаде, в последнее время она находилась в декретном отпуске после рождения дочери.

Супругов и троих их детей похоронят в селе Мариново Березовского района Одесской области.

Напомним, в ночь на 2 марта запущенный российскими войсками дрон-камикадзе типа "Шахед" попал в 9-этажку, разрушив подъезд дома. В результате погибли 12 человек, среди них – пятеро детей.

Самой маленькой жертве очередного военного преступления РФ было всего четыре месяца: вместе с маленьким Тимофеем погибла его мама.

Также погиб Марк, которому было 3 года, и его отец, мать ребенка госпитализирована в тяжелом состоянии.

Среди убитых – Татьяна и Олег Кравец, их 7-месячная дочь, а также двое детей Татьяны от первого брака. Старший сын женщины, Владимир, во время трагедии находился в гостях у дедушки с бабушкой, благодаря чему выжил – единственный из всей семьи.