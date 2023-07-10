'Пришло время возмездия': в ГУР показали эффектные кадры уничтожения российских оккупантов. Видео

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало новое эффектное видео уничтожение российских оккупантов. В ведомстве намекнули на еще более яркие события, обратный отсчет уже пошел.

Видео дня

Соответствующие кадры появились на Telegram-канале ГУР МО. На них украинские бойцы "работают" по врагу из всех видов вооружения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Пришло время возмездия", – отметили в ведомстве.

Напомним: в американском Институте изучения войны сообщили, что в течение 9 июля Силы обороны провели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта на востоке и юге. Они пытаются ослабить оборону войск РФ перед освобождением территории, соглашаясь на более медленный темп продвижения.

Накануне минобороны РФ и связанные с Кремлем блогеры жаловались на успехи атак ВСУ на западе Запорожской области. Один из пропагандистов подтвердил, что украинские силы атакуют российские позиции небольшими группами и нацелены на их тыл, склады и инфраструктуру.

В то же время в Минобороны Украины сообщили, что наши подразделения продолжают наступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях на фронте. Там продолжаются ожесточенные бои с оккупационной армией России.

Украинские воины закрепляются на достигнутых рубежах – проводят аэроразведку местности, занимаются разминированием местности и наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Зеленский заявил, что инициатива на поле боя сегодня за Силами обороны Украины. Продвижение продолжается – возможно не так быстро, как хотелось бы, но защитники страны идут вперед;

– украинские военные под прикрытием артиллерии продолжают без устали штурмовать позиции российских оккупантов в степях Запорожской области. Наступление усложняется сильным заминированием территорий, каждый метр дается слишком тяжело, потому что стоит чьей-то жизни.

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