'Призраки' возвращаются: в ГУР показали, как уничтожают вражеские системы ПВО в оккупированном Крыму. Видео

Украинские дроны спецподразделения "Призраки" успешно поразили российскую систему ПВО С-400 во временно оккупированном Крыму. Под удар попали радары управления и обнаружения, а также пусковая установка.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины. Разведчики ГУР подчеркнули, что сосредоточились именно на радарах, потому что "это глаза вражеской системы ПВО, и без них зенитные комплексы становятся небоеспособными".

"Дроны спецподразделения "Призраки" ГУР МО Украины последовательно продолжают ослаблять российскую противовоздушную оборону во временно оккупированном Крыму", – отметили разведчики и показали кадры боевой работы.

В общем под удар разведчиков попали:

две многофункциональные РЛС управления 92Н2Е;

две РЛС обнаружения 91Н6Е;

пусковая установка комплекса С-400.

Радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса является важной составной частью всей системы противовоздушной обороны врага. А РЛС С-400 способна обнаруживать и сопровождать различные воздушные цели, такие как самолеты, крылатые ракеты, баллистические ракеты и другие воздушные объекты.

Известно, что РЛС С-400 может одновременно обрабатывать большое количество целей, что позволяет обеспечить высокий уровень интеграции с другими ракетными системами и средствами управления, позволяя эффективно осуществлять защиту от воздушных угроз на всех уровнях.

Prymary – это украинский ударный БПЛА, который используется в ГУР для поражения вражеских целей (неофициальное название спецподразделения "Примары" происходит именно от названия дрона). Об этом беспилотнике практически ничего неизвестно, кроме того, что дальность полета этого БПЛА составляет 500 километров.

По данным "Милитарного", этот аппарат разработала и производит засекреченная украинская оборонная компания.

Как сообщал OBOZ.UA, именно дронами Ргумагу весной украинские разведчики во временно оккупированном Крыму уничтожили сразу три российских десантных катера и зенитный ракетный комплекс ТОР-М2.

Вообще, для оккупантов июнь превратился в ад. Российские спецслужбы везде, где могут, лихорадочно ищут "обнаглевших украинских партизан", но особенно резко возросла активность захватчиков в Запорожской области. Что сейчас происходит в оккупации – читайте в материале OBOZ.UA.

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