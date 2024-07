Призывы Орбана к мирным переговорам угрожают Украине: в ISW объяснили, как именно

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает позиционировать себя как потенциального посредника в прекращении войны в Украине. Он стремится переключить внимание Запада на возможные мирные переговоры в рамках своих всеобъемлющих усилий по подрыву европейской поддержки украинского государства.

Тем временем даже российский диктатор Путин отказался от такой "помощи" своего "друга". Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Венгерский политик 5 июля опубликовал статью в Newsweek, в которой обвинил НАТО в том, что оно "предпочитает конфликт миру", и заявил, что Альянс был создано для поддержания мира. Статья Орбана последовала за его визитами в Киев 2 июля и Москву 5 июля с целью убедить Россию и Украину начать переговоры. Эксперты считают, что эти действия являются частью его усилий по смещению внимания Европы к дискуссиям о мирных переговорах и военной поддержке Украины.

Орбан последовательно выступал против и подрывал усилия Европейского Союза по оказанию помощи Киеву, и смещение фокуса Европы с этой темы поддерживает эту более широкую цель теперь, когда Венгрия приняла на себя председательство в Совете ЕС. Так, на днях премьер-министр Болгарии Димитр Главчев уже предположил, что его страна могла бы "выступить посредником в мирных" переговорах между Украиной и Россией, и подчеркнул, что диалог должен соответствовать уставу ООН и международному праву. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан аналогичным образом призвал Украину расширить и ускорить мирный процесс, чтобы предотвратить "углубление поляризации" и "отдать приоритет дипломатии".

"Призывы Орбана и других к переговорам, а также формула мира для Украины представляют собой отдельные усилия с разными целями. Глава РФ Путин продемонстрировал, что он не заинтересован ни в каких переговорных соглашениях, кроме капитуляции Украины. Он отверг участие России в возможных переговорах о прекращении огня, вместо этого потребовал капитуляции Украины путем "демилитаризации" и сдачи значительной территории, которая в настоящее время не оккупирована", – отметили в ISW.

Там добавили, что кремлевский лидер всегда пытался изобразить РФ как готовую к переговорам, но ложно изображал украинских чиновников как не желающих или неспособных вести диалог. Украина недавно завершила первый из многочисленных саммитов со своими партнерами, чтобы создать условия для возможных будущих переговоров, которые приведут к прочному миру на условиях, приемлемых для Киева и его сторонников, а также десятков государств-партнеров и международных организаций. К тому же включая Венгрию, Турцию и Болгарию, которые 16 июня тоже подписали Совместное мирное коммюнике, подтвердив свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Способность Украины продолжить свой собственный мирный процесс зависит от ее способности освободить важную в оперативном отношении территорию. Украина не может предпринять успешные контрнаступательные усилия для достижения этой цели без военной поддержки Запада в краткосрочной и среднесрочной перспективе", – констатировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд отметил, что так называемые мирные инициативы Орбана вряд ли будут иметь положительный эффект для Украины. Очевидно, что в результате таких переговоров агрессор Россия может снова получить определенные территории и преимущества.

