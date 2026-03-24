Пробил роллеты и стекло: обломок российского дрона влетел в кабинет мэра Днепра Филатова. Фото

Российские войска в очередной раз атаковали Днепр, вызвав разрушения жилых домов и инфраструктуры. Во время обстрела обломок дрона попал в кабинет городского головы.

В городе фиксируют повреждения многоэтажек и социальных объектов, работают все экстренные службы. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

"Враг снова обстрелял Днепр. Фото вы все видели. На этот раз осколок залетел мне прямо в кабинет моего дома, пробив роллеты и стекла. Пох", – отметил он.

Филатов эмоционально отреагировал на событие, отметив, что не планирует подавать документы на возмещение ущерба.

В результате удара в Днепре повреждены по меньшей мере четыре многоэтажных дома. Взрывная волна также задела три детских сада.

Наибольшие разрушения претерпел 14-этажный дом, где выбито около 300 окон и повреждена кровля. Специалисты должны дополнительно проверить состояние несущих конструкций здания.

Во дворе одного из пострадавших домов развернули штаб администрации Соборного района. Там жителям помогают оформить документы для получения государственной помощи по программе "еВідновлення".

Городские больницы принимают раненых и оказывают необходимую помощь. В то же время в учебных заведениях обошлось без пострадавших – дети во время атаки находились в укрытиях вместе с воспитателями.

На месте работают спасатели, полиция, медики, представители военной администрации и коммунальные службы. К ликвидации последствий присоединились также благотворительные организации.

Коммунальщики уже расчищают территорию от стекла, веток и обломков. Для этого задействовали тяжелую технику, в частности погрузчики, эвакуаторы и самосвалы.

Напомним, ночью 24 марта оккупационная армия РФ нанесла комбинированный удар по Запорожью. В результате обстрела погиб человек, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Во время атаки враг применил дроны-камикадзе и ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 марта российская террористическая армия нанесла удары по Полтавской области. Враг применил дроны-камикадзе и баллистические ракеты. В результате вражеской атаки погибло два человека, многие получили ранения.

