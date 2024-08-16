'Пробыл на позиции четыре дня': Сенцов рассказал о 18-летнем оккупанте, попавшем в украинский плен

Украинский защитник из Крыма, режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов рассказал, что его подразделение захватило в плен нескольких российских оккупантов на фронте. Одному из них оказалось 18 лет, он пробыл на позиции четыре дня.

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"Прихватили нескольких пленных (не Курская область). Младшему 19 лет (будет в ноябре). Четыре дня он пробыл на позиции. Попался месяц назад за "косячок", – написал Сенцов в своем Facebook.

По его словам, юному россиянину на родине предложили выбор: либо в тюрьму, либо на войну.

"Он выбрал второе, и теперь я мотаю ему руки скотчем, а он спрашивает, когда можно позвонить маме. Даю воды, покурить (их сигареты), не унижаю, но предупреждаю о пуле в голову при попытке сопротивления. отправляю дальше в тыл", – рассказал Сенцов.

Он добавил: испытывает много ярости против россиян и абсолютно безразличен к ним как пленным.

"И не потому, что они имеют преимущественно такой зачуханный вид и сразу становятся зайками, а я такой хороший. Для меня они только обменный фонд, за который можно вытащить наших из вражеской тюрьмы", – объяснил Сенцов.

Он также отметил, что воевать с пленными много смелости не нужно, "в отличие от того количества духа, который нужен, чтобы пойти на штурм траншеи".

"Когда я смотрю на наших бойцов рядом с этими "иностранными туристами", то понимаю, что мы побеждаем. По силе, по духу, по мотивации, по правде. Нам очень тяжело, и может быть еще труднее, но мы побеждаем. Потому что мы достойны. Достойны будущей победы", – написал защитник.

Как сообщал OBOZ.UA, в 59-й ОМПБр ВСУ рассказали, что кафиры в ночь на 16 августа пытались штурмовать Новогродовку на Донетчине. Враг пытается бросить на Покровское и Кураховское направления все, что только можно.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 144 боевых столкновения. Наивысшая активность российских штурмов – на Покровском, Торецком и Кураховском направлениях.

16 августа легион "Свобода России" призвал военных РФ добровольно сдаваться в плен ВСУ. Российские добровольцы заявили, что готовы общаться с каждым, кто изъявит желание обернуть оружие против Кремля.

По данным The Independent, за время наступления на Курщину было взято в плен минимум 2 тыс. военных РФ. Это "разменная монета" для освобождения украинцев из российской неволи, рассказали источники газеты.

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