'Мы готовы общаться с каждым': легион 'Свобода России' обратился к российским солдатам на фоне операции на Курщине

Легион "Свобода России" обратился к военнослужащим армии РФ с призывом добровольно сдаваться в плен Вооруженным силам Украины. Российские добровольцы заявили, что готовы общаться с каждым, кто выразит желание обернуть оружие на Кремль.

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Соответствующее заявление было обнародовано 16 августа в официальном Telegram-канале легиона "Свобода России". Там рассказали, что командование РФ не заинтересовано в выживании своих военных, а преследует собственные корыстные цели.

Однако служащие ВС РФ массово выбирают жизнь.

"Обращаемся к военнослужащим российской армии. Ваши политруки, сидя в теплом тылу, настойчиво рекомендуют не сдаваться в плен, а подорваться на своей же гранате. Но солдаты РФ сотнями игнорируют преступный приказ, выбирая жить, а не погибнуть за новую медальку полкана или очередной особняк Герасимова", – говорится в заявлении легиона.

Такое решение российских военных добровольцы назвали "здоровой альтернативой бездумной смерти".

"Призываем всех военнослужащих ВС РФ добровольно сдаваться в плен ВСУ, как это сделали ваши товарищи. А для тех, у кого есть желание продолжить воевать за нормальное будущее для России – остается железная опция присоединиться к Легиону. Мы готовы общаться с каждым, кто изъявит желание обернуть оружие на Кремль", – заявили добровольцы.

Они добавили: история учит – когда народ теряет веру в "правителей", он выбирает свободу.

"И, кажется, этот момент уже настал", – говорится в заявленни легиона.

Накануне стало известно, что 14 августа спецназ "Альфа" СБУ взял в плен на Курщине сразу 102 российских военных. Среди них оказались и наемники кадыровского спецназа "Ахмат", момент захвата пленных попал на видео.

По данным британской газеты The Independent, всего в Курской области захвачено в плен по меньшей мере 2 тыс. военных РФ. Это "разменная монета" для освобождения украинцев из российской неволи, рассказали источники издания.

В проекте "Хочу жить" рассказали, что военные ВС РФ начали передавать Украине данные о расположении чеченского спецназа "Ахмат" в Курской области.

После прорыва на Курщину Москва впервые за все время российско-украинской войны инициировала переговоры по обмену пленными.

Как писал OBOZ.UA, командование ДШВ ВСУ показало видео первого часа наступления на Курскую область РФ. На кадрах показаны моменты разминирования, прорыва границы, уничтожение вражеских фортификаций, пленение российских военнослужащих.

По данным ISW, Россия поддерживает высокий темп атак на Донбассе, в частности на Покровском направлении. Очевидно, что командование РФ продолжает отдавать приоритет наступления на востоке Украины, даже несмотря на вторжение в Курскую область, считают аналитики.

Напомним также, в Курской области ВСУ поразили еще одну большую колонну техники врага. Информацию об этом "слил" в сеть один из роспропагандистов, обвинив "командиров-идиотов" в повторении истории, которая на днях произошла под Рыльском.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Силы обороны Украины создают зону безопасности на территории России с целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего Сумщины). Оставшиеся на Курщине гражданские россияне находятся под защитой международного гуманитарного права, которого Украина полностью соблюдает.

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