Продавали трофейные арсеналы криминалитета: СБУ и Нацполиция задержали две группы черных оружейников. Фото

Служба безопасности Украины вместе с Национальной полицией успешно нейтрализовали незаконную продажу трофейного оружия и боеприпасов в пяти областях Украины. Операция охватила Киевскую, Запорожскую, Львовскую, Ровенскую и Черновицкую области и привела к ликвидации двух преступных группировок.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Действовавшие под видом волонтеров злоумышленники пытались продать уголовным элементам боевые средства поражения, найденные в деоккупированных зонах.

По результатам операции изъят большой арсенал, включая российские автоматы Калашникова, боевые гранаты и более 50 тысяч патронов разного калибра.

На территории столицы, Львовщины, Ровно и Буковины были задержаны девять человек, которые занимались реставрацией оружия в подпольных мастерских и продажей из-за уголовных связей. Для конспирации участники группировки использовали почтовую пересылку заказов и банковские карты, оформленные на подставных лиц.

Кроме того, во Львовской и Ровенской областях задержан организатор и два члена еще одной группировки, которая пыталась продать боевые гранаты. В ходе обысков были обнаружены новые партии автоматов и пистолетов, десятки тысяч патронов и почти 10 миллионов гривен, вероятно, полученных преступным путем.

Фигуранты использовали даркнет для рекламы своих услуг. Всем задержанным объявлено подозрение по статье 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами), им грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

После завершения следственных действий все изъятое оружие и боеприпасы будут переданы Вооруженным Силам Украины.

Напомним, в Одесской области задержан агент российских спецслужб, корректировавший ракетно-дроновые удары врага по одному из портовых городов региона. Этим изменником оказался 39-летний фельдшер местной станции экстренной медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что СБУ совместно с Нацполицией задержала две группы поджигателей, которые по поручению РФ действовали в Харьковской и Черкасской областях. Основными целями вражеских приспешников были релейные шкафы на железнодорожных магистралях.

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