Продержался ровно месяц: в результате ракетных обстрелов Полтавы 3 сентября погиб еще один человек

В четверг, 3 октября, в больнице Полтавы умер еще один человек. Она продержался ровно месяц после террористической атаки на город в начале сентября.

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Об этом сообщил глава Полтавской ОВА. Число жертв циничного удара русской армии увеличилось до 59.

"Ровно месяц прошел со дня страшной трагедии в Полтаве. К сожалению, сегодня в больнице умер еще один человек, пострадавший в результате ракетного удара 3 сентября. Искренние соболезнования родным и близким…" – отметил чиновник.

Напомним, утром 3 сентября российские войска ударили двумя баллистическими ракетами по Полтаве. Под удар попало здание Института связи в Полтаве.

По состоянию на 5 сентября количество погибших в результате удара РФ по Полтаве возросло до 55 человек. Ранения получили 328 человек. А уже 8 сентября стало известно, что в больнице скончались еще три жертвы ракетного удара по Институту связи.

В тот же день президент Зеленский рассказал, что в общей сложности обстрел унес жизни 58 человек, еще 220 человек на тот момент оставались на стационарном лечении в медучреждениях.