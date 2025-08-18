'Продолжаем наступательные действия': Сырский заявил о поражении врага на Сумщине

Российские оккупанты на Сумщине в течение длительного времени не имеют никаких успехов. Продвинуться вглубь украинской территории захватчикам не помогла даже большая группировка в составе лучших военных подразделений РФ.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ со ссылкой на слова главнокомандующего Александра Сирского. Наступательные действия наших защитников в этом районе продолжаются.

"На Сумщине враг, можно сказать, потерпел поражение. Несмотря на то что там была сосредоточена действительно мощная группировка из лучших российских частей – десантников, морских пехотинцев и лучших мотострелковых частей сухопутных войск, противник не имел ни одного успеха за последние два месяца", – говорится в сообщении.

По словам главкома, россияне наоборот потеряли несколько населенных пунктов. К тому же крайняя попытка путинских военных наступать вблизи н.п. Степного и Новоконстантиновки закончилась полным провалом.

"Захватчики были уничтожены, отброшены за государственную границу. И сейчас мы продолжаем там наступательные действия", – отметил Сырский.

Напомним, 16 августа в Генштабе сообщили об успехах Сил обороны на пограничье Сумщины. В частности, на соответствующих участках продвижение украинских подразделений составляет от 1 до 2,5 км. Также на Северо-Слобожанском направлении украинские защитники продолжают активные действия с целью уничтожения противника и освобождения наших населенных пунктов.

6 августа стало известно, что Владимир Зеленский совершил поездку в Сумскую область, где встретился с украинскими защитниками и заслушал доклады командиров. Вместе с тем он обсудил с военными обеспечение, подготовку новобранцев и инструкторов, а также вручил государственные награды за участие в Курской операции.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале августа командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ бригадный генерал Олег Апостол рассказывал, что украинским бойцам удалось частично стабилизировать ситуацию на Сумщине, где россияне осуществляли давление. По его словам, иногда захватчиков отбрасывали из захваченных ими населенных пунктов.

