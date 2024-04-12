'Продолжается плановая ротация': в ВСУ объяснили, за счет чего происходит усиление бригад на фронте

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что на фронте идет плановая ротация подразделений, которые с начала полномасштабного вторжения РФ выполняли задачи в зонах боевых действий. Также происходит усиление бригад, в частности, за счет пересмотра численности небоевых подразделений.

Соответствующее заявление было опубликовано 12 апреля в Telegram-канале Генштаба ВСУ. "Несмотря на то, что российские оккупанты продолжают давить на многих направлениях, найдены возможности для поочередной отправки бригад на отдых", – говорится в сообщении.

В ВСУ также добавили, что одновременно принимается комплекс мер с целью усиления бригад, продолжающих выполнять боевые задания на передовой.

"Такое решение удалось принять, в частности, и после пересмотра численности определенных подразделений, которые не участвуют в боевых действиях. Высвобожденные тысячи военнослужащих были направлены в боевые части. Этот процесс будет продолжаться и дальше", – заявили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о запуске ротации воинских частей на фронте с целью восстановления боеспособности. По словам Сырского, хотя сегодня и есть много добровольцев, для этого процесса нужны люди.

Накануне Верховная Рада Украины приняла 283 голосами новый закон о мобилизации без нормы о демобилизации и ротации. Командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль перед рассмотрением законопроекта выступил с трибуны парламента, заявив, что войска Украины держат оборону из последних сил, и призвал Раду поддержать нормативный акт.

В Минобороны заявили, что вопросы демобилизации и ротации будут рассмотрены в отдельном законопроекте. Их исключили из проекта закона в связи с обращением главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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