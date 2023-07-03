Продолжается поединок за перехват инициативы: в Минобороны рассказали о ситуации под Бахмутом

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о ситуации на Бахмутском направлении. По ее словам, 3 июля обстановка там снова обострилась – между Силами обороны и оккупантами продолжается поединок за перехват инициативы.

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Об этом Маляр написала в своем Telegram-канале. Она отметила, что сегодня враг пытался проводить наступательные действия, в то же время ВСУ имели определенный успех на этом участке фронта.

"Впрочем, ситуация меняется очень стремительно. Контроль над одними и теми же позициями может дважды за сутки теряться и восстанавливаться. Враг активно реагирует на все наши действия и создает на угрожающих направлениях по три линии обороны", – отметила Маляр.

Она рассказала, что на южном фланге, в районе Клещиевки, Вооруженные силы Украины продвигаются с боями. На северном фланге также продолжаются столкновения с противником.

Неспокойно сейчас и в самом Бахмуте – там войска РФ постоянно ведут огонь, пытаясь таким образом сорвать нашу логистику и нанести Силам обороны максимальные потери.

"В то же время наши защитники не дают врагу передвигаться по городу и поражают огнем позиции врага", – добавили в МО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Силы обороны Украины продвигаются на южных и северных флангах вокруг Бахмута на Донетчине. В самом городе действуют украинские снайперские группы и некоторые другие подразделения.

– Наши защитники имеют определенные продвижения на флангах на Бахмутском направлении. Появились кадры, как украинские защитники эффективно уничтожают оккупантов. Также показали, как снайперы ССО уничтожают врага в районе Бахмута.

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