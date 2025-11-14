'Продолжается сильный пожар': в СБУ раскрыли детали операции по поражению нефтяного терминала порта в Новороссийске. Фото и видео

Спецподразделения Службы безопасности Украины и другие составляющие Сил обороны Украины ночью 14 ноября осуществили удар по нефтетерминалу порта "Новороссийск" в Краснодарском крае страны-агрессора России. Объект является вторым по значению центром экспорта нефти в России и ключевым логистическим узлом.

Детали операции OBOZ.UA сообщили проинформированные источники в СБУ. В результате удачной спецоперации на территории терминала вспыхнул пожар.

Подробности операции

Удачная атака украинских защитников вызвала пожар на территории порта. Также известно о повреждении инфраструктуры: нефтеналивных стендеров, трубопроводных сетей и оборудования насосных установок.

Дополнительно в СБУ подтвердили информацию о попадании по позициям зенитно-ракетного комплекса С-300/400. Известно о сильной детонации в результате попадания.

"СБУ вместе с Силами безопасности и обороны продолжают уменьшать нефтедолларовые поступления в бюджет рф. Каждый пораженный НПЗ или нефтетерминал – это минус миллионы долларов для военной машины кремля. Мы и в дальнейшем будем лишать агрессора ресурсов, пока он не потеряет способность вести эту войну", – отметил информированный источник в СБУ.

Что предшествовало

В ночь на 14 ноября ряд российских пабликов начали сообщать о взрывах на территории нефтяного терминала "Транснефти". Под атакой оказался экспортный терминал "Шесхарис" (один из крупнейших на юге РФ).

Местные жители отмечали, что российская ПВО не справлялась с количеством целей. На видео, которые россияне публиковали в сети было видно масштабный пожар и густой дым над портовой зоной.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о повреждении нефтебазы и объектов береговой инфраструктуры на перевалочном комплексе "Шесхарис" в Новороссийске. Из-за украинской атаки в регионе объявили режим чрезвычайной ситуации.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что "падение обломков" вызвало пожар и повреждение резервуара и причала "Черномортранснефти", контейнерного терминала НУТЭП и нефтебазы "Шесхарис".

Что известно об атакованных объектах

"Шесхарис" является одним из крупнейших нефтеналивных комплексов на территории юга РФ. Это конечная точка трубопроводов трубопроводов компании "Транснефть" (принадлежит дочерней компании) и стратегически важный узел для экспорта российской нефти и нефтепродуктов через Черное море.

"Шесхарис" содержит 30 резервуаров для нефти общим объемом 820 тыс. кубометров, 16 для мазута и десять – для дизеля. Через комплекс проходит часть экспорта российской нефти сорта Urals.

Повреждение перевалочного терминала влияет на работу транспортной системы региона.

Ранее OBOZ.UA сообщал:

– В ночь на пятницу, 14 ноября, на территории страны-агрессора снова раздавались взрывы. Беспилотники наведались в российские Энгельс и Саратов. Под атакой оказались нефтебаза и НПЗ.

– В ночь на 12 ноября в России пожаловались на дроновую атаку по Ставропольскому краю. Взрывы, в частности, раздавались в Буденновске. Там вспыхнул пожар в промзоне, его подтвердили местные власти. Под ударом оказался химический завод "Ставролен".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!