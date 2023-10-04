"Продвигаемся вперед": генерал Тарнавский показал положение дел на Таврическом направлении. Видео
На Таврическом направлении фронта фиксируется продвижение сил обороны. Боевые бригады имеют определенные задачи.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Тelegram. Он совершил рабочую поездку на фронт и показал кадры из нее (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Продолжаем увольнение Украины. Совершил рабочую поездку в боевые бригады. Задания определены. Продвигаемся вперед. Слава Украине!" – написал Тарнавский.
На кадрах видно, что командующий пообщался с бойцами ВСУ. Они просмотрели карту боевых действий.
В конце видео показано, как воины вручили Тарнавскому арбуз.
Ранее Тарнавский сообщил, что зима не станет преградой для продолжения контрнаступления Сил обороны Украины, поскольку украинские воины продвигаются преимущественно без техники и небольшими группами. Наибольший прорыв на фронте, по его словам, еще впереди – для дальнейшего успеха украинским силам необходимо достичь города Токмак в Запорожской области.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины продолжают наносить урон армии страны-агрессора России, незаконно вторгшейся на нашу землю с кровавой войной. Бойцы ВСУ ликвидируют оккупантов и берут их в плен.
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