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"Продвигаемся вперед": генерал Тарнавский показал положение дел на Таврическом направлении. Видео

Ульяна Виноградова
War
1 минута
900
'Продвигаемся вперед': генерал Тарнавский показал положение дел на Таврическом направлении. Видео

На Таврическом направлении фронта фиксируется продвижение сил обороны. Боевые бригады имеют определенные задачи.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Тelegram. Он совершил рабочую поездку на фронт и показал кадры из нее (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Продвигаемся вперед": генерал Тарнавский показал положение дел на Таврическом направлении. Видео

"Продолжаем увольнение Украины. Совершил рабочую поездку в боевые бригады. Задания определены. Продвигаемся вперед. Слава Украине!" – написал Тарнавский.

На кадрах видно, что командующий пообщался с бойцами ВСУ. Они просмотрели карту боевых действий.

В конце видео показано, как воины вручили Тарнавскому арбуз.

Видео дня

Ранее Тарнавский сообщил, что зима не станет преградой для продолжения контрнаступления Сил обороны Украины, поскольку украинские воины продвигаются преимущественно без техники и небольшими группами. Наибольший прорыв на фронте, по его словам, еще впереди – для дальнейшего успеха украинским силам необходимо достичь города Токмак в Запорожской области.

"Продвигаемся вперед": генерал Тарнавский показал положение дел на Таврическом направлении. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины продолжают наносить урон армии страны-агрессора России, незаконно вторгшейся на нашу землю с кровавой войной. Бойцы ВСУ ликвидируют оккупантов и берут их в плен.

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