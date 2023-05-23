Проехал более 10 тыс. км, чтобы умереть в Украине: ВСУ ликвидировали на фронте оккупанта из Магадана. Фото

Украинские бойцы продолжают уничтожать оккупантов. Так, на этот раз был ликвидирован захватчик Андрей Рудакс, приехавший на войну из Магадана, расположенного в 10 тысячах км от границы с Украиной.

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Об этом сообщили российские пропагандистские издания. Россиянин погиб в населенном пункте Курдюмовка в Донецкой области.

"На сегодняшний день это минимум 77 смерть среди уроженцев и жителей Магаданской области в "спецоперации". Это число уже более чем в семь раз превышает потери среди колымчан в ходе двух чеченских войн. Тогда погибли десять человек", – пишут в местных СМИ.

Примечательно, что мониторинговый канал OSINT Georgia предоставил полную информацию про данного захватчика.

Как говорится в источнике Андрей Рудакс вырос в "творческой семье", мать его Галина Юрьевна и папаша Эдуард Анатольевич – почётные работники культуры Магадана, педагоги и музыканты-исполнители на народных инструментах.

"Их сын Андрюша обучался на хореографическом отделении Детской школы искусств состоял в ансамблях "Скоморошина", "Колымские звёздочки" и "Сияние Севера". В последствии, работал в родном Магадане по специальности – учил детей искусству танца", – пишут в мониторинговом канале.

В сентябре 2022 года с объявлением частичной мобилизации Рудакс "бесстрашно ушёл защищать многострадальный Донбасс и его людей", "отплясался" 13 мая 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вооруженные силы Украины уничтожили еще один российский комплекс наблюдения "Муром-П". Дроном-камикадзе "Пегас" по нему профессионально отработали бойцы 59-й отдельной механизированной бригады.

– В сети также показали видео боевой работы воинов противовоздушной обороны Украины. Благодаря профессионализму защитников вражеская цель была успешно уничтожена.

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