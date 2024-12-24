Производство едва покрывает потери: в 2024 году армия РФ получила 24 новых боевых самолета – Defence24

Российская госкорпорация "Ростех" передала военному ведомству страны-агрессора шестую, последнюю в этом году партию бомбардировщиков и истребителей Су-34 и Су-57. Хотя количество самолетов не сообщается, специалисты считают, что указанная "партия" состоит из всего одного Су-34 и одного Су-57.

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О поставках армии оккупантов новой техники сообщила указанная госкорпорация. В свою очередь военные аналитики польского издания Defence24 подсчитали – вместе с последней "партией" за год военные России получили 24 боевых самолета.

Причем число потерь таких самолетов не отличается от количества приобретений.

В частности, за год оккупанты получили 10 фронтовых бомбардировщиков Су-34М, по шесть истребителей Су-35С и Су-57; и два многоцелевых самолета Су-30.

Согласно аналогичной статистике за 2022 и 2023 год, это "означает спад или, в лучшем случае, стагнацию производства российских боевых самолетов", отмечает издание (ведь в 2022 году РФ получила 27, а в 2023 – 24 таких самолетов).

И если за год оккупанты получили 24 самолета, то безвозвратные потери российской авиации в 2024 году составляют не менее 23 единиц.

Так, за год было уничтожено два Ту-22М3 (ещё один был поврежден); два МиГ-31, девять Су-34 (и еще 10 повреждено); два Су-35С и один Су-30, три Су-27 (и еще один поврежден); четыре Су-25, два самолета А-50, один Як-130 и один С-70.

И это – без учета последствий бомбардировки российских аэродромов и авиачастей, без учёта износа авиапарка за 12 месяцев непрерывных боевых действий и т.д.

Так, по данным Генерального штаба ВСУ, за 2024 год оккупанты непосредственно во время боевых действий потеряли не менее 40 самолетов разных типов. Причем в этот список не входят повреждения по разным причинам, авиакрушения или уничтожения диверсионными группами.

"Очень большая часть российских потерь является следствием несчастных случаев, включая так называемый "дружественный огонь", – отмечает издание и заключает: "даже с относительно скудным использованием ресурсов, воздушный потенциал России сокращается".

Как сообщал OBOZ.UA, россияне в оккупированном Крыму уже приступили к строительству укрытий для своих самолетов. В частности, это происходит на территории аэродрома "Бельбек" на северо-западе Севастополя.

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