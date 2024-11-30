Производство оружия и защита энергетики: о чем договорился Зеленский с премьером Норвегии

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Они обсудили потребности Сил обороны на фронте, а также договорились усиливать работу по производству оружия в Украине и по защите энергетики.

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Разговор состоялся в пятницу, 29 ноября, сообщили на сайте Офиса президента. В то же время сам глава государства на своем канале в Telegram отметил, что поблагодарил Стере за решение увеличить поддержку Украины.

В частности, речь идет о решении увеличить помощь на 2024 год с $1,4 млрд до $3,2 млрд и направить часть этого финансирования на производство украинских дронов и оружия.

"Отдельно отметил единодушную поддержку этого решения всеми парламентскими силами Норвегии, что является подлинным свидетельством непоколебимой солидарности норвежского народа с Украиной", – написал президент.

Кроме того, Зеленский обсудил со Стере приоритетные потребности Украины на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре. Как подчеркнул глава государства, в первую очередь это системы противовоздушной обороны, а также генераторы и другое энергетическое оборудование.

"Кроме того Владимир Зеленский поблагодарил за недавний прием делегации Украины во главе с министром обороны Рустемом Умеровым и помощь в налаживании контактов между украинскими и норвежскими оборонными предприятиями", – отметили в Офисе президента.

Как сообщал OBOZ.UA, Норвегия согласилась защищать главный транзитный узел на территории Польши, через который проходит значительная часть военной помощи Украине. Речь идет об аэропорте Жешув-Ясенка.