Прошел самые горячие точки войны: от полученных ран скончался главный сержант Михаил Лукащук из Нетешина. Фото

В Нетешине Хмельницкой области скончался 53-летний главный сержант 42-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Михаил Лукащук. Воин защищал Украину в самых горячих точках восточного фронта, в частности в Бахмуте.

В бою с оккупантами защитник получил тяжелые ранения и медики боролись за его жизнь, однако напрасно: 9 марта сердце Героя остановилось. О потере сообщили в исполкоме Нетешинского городского совета.

"Остановилось сердце Воина-Героя, 53-летнего главного сержанта воинской части А4667 Михаила Лукащука. Сначала он боролся с врагом в самых горячих точках на востоке Украины: Бахмуте, Константиновке, Дружковке, а затем медики боролись за его жизнь... Защитник умер в КНП НМР "СМСЧ г. Нетишин". Искренние соболезнования семье. Вашей печали сложно помочь, мы всем обществом разделяем вашу боль", – говорится в сообщении.

Встречать Героя в Нетешине будут 11 марта. Скорбный кортеж будет двигаться через проспекты Независимости и Героев Украины к площади перед зданием исполкома, где состоится прощание с воином.

Потом гроб с телом воина отвезут в Собор архистратига Михаила и архангела Гавриила ПЦУ, где состоится чин похорон.

"Похоронят Воина-Героя Михаила Лукащука в селе Мякоты на Шепетовщине. Воздать честь Воину-Герою – обязанность каждого из нас", – отметили в исполкоме Нетишинского горсовета.

На малой родине воина 11-13 марта объявлен трехдневный траур. В эти дни на зданиях учреждений, предприятий и организаций Нетешинской громады приспустят государственные флаги.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб защитник с Тернопольщины. Константин Булкин пал на восточном фронте. Ему было всего 26 лет.

Также сообщалось, что, защищая Украину, погиб воин из Одесской области. Дома 38-летнего Андрея Шпарика ждали четверо детей.

Кроме того, стало известно, что на фронте погибли два бойца 3-й ОШБр Александр Проценко и Евгений Филев. Оба были фанатами херсонского "Кристала".