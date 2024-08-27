'Прошли довольно незаметно': на Харьковском направлении уничтожили российскую разведгруппу

На севере Харьковской области украинские воины уничтожили вражескую разведывательную группу. Россияне смогли зайти в "зеленку", где располагались украинские позиции, воспользовавшись плохой видимостью из-за зеленых насаждений.

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В то же время, именно густые кроны деревьев летом усложняют для врага ведение активных боевых действий. Об уничтожении вражеской ДРГ рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк в эфире КИЕВ24.

"Подразделения российской разведки работают на данной территории. Некоторое время назад наши военнослужащие столкнулись с ними в "зеленке". Российская группа разведки была полностью уничтожена, но зашли они довольно незаметно. Вышла такая ситуация из-за того, что из-за зеленых плотных насаждений наши и россияне последнего не замечали друг друга. Но когда заметили, наши, конечно, открыли огонь и уничтожили эту группу", – отметил он.

Черняк добавил, что густая крона деревьев летом является для российских захватчиков существенной проблемой.

"Летнее время года и зеленые насаждения в Харьковской области активно используются как маскировку как противником, так и нашими военнослужащими. И не позволяют противнику проводить активные боевые действия", - подчеркнул офицер бригады "Рубеж".

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, как пограничники ударили по местам сосредоточения врага на Волчанском направлении. Разведывательно-ударные группы БПЛА пограничной бригады "Гарт" поразили живую силу и технику российской оккупационной армии. Работали дрон-бомбер и дроны-камикадзе.