"Прошу всех сохранять спокойствие": Игнат прокомментировал слухи о "повреждении" Patriot в Киеве

Уничтожить систему ПРО Patriot одним российским "Кинжалом" – нереально. Даже если на технике есть какие-то повреждения, они будут оперативно устранены.

Видео дня

Об этом утром 18 мая заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя в эфире "Ми Україна" последствия вражеского обстрела в ночь на 16-е число. Игнат не подтвердил и не опроверг слухи касательно повреждения зенитно-ракетного комплекса американской разработки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Телеведущий попросил военного прокомментировать статью американского телеканала CNN. Последний, со ссылкой на источники, предположил: мол, повреждения могли получить два компонента Patriot – генератор батареи и часть электроники системы. Источники журналистов заявляли, что эти повреждения были минимальными, система оставалась функциональной на протяжении всей атаки и остается в сети.

Игнат признался, что он не понимает, почему американская пресса берет на себя ответственность и выдает подобные данные. Как указал он, это происходит в то время, когда украинские военные, придерживаясь всех стандартов НАТО, говорят только: "Извините, без комментариев".

"Если там и есть определенные повреждения, то я думаю, что они будут восстановлены", – подчеркнул спикер Воздушных сил.

Он намекнул, что Patriot остается в строю и продолжает оборонять небо над нашей страной.

"Patriot работает и, возможно, даже работал и этой ночью. Поэтому прошу всех сохранять спокойствие, ПВО работает и будет и дальше защищать", – заявил Игнат.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ночью 16 мая страна-террорист РФ нанесла самый мощный удар по Киеву, с применением ракет "Кинжал" и "Калибр". Благодаря работе подразделений ПВО все воздушные цели были уничтожены, но обломки повредили имущество граждан и поломали деревья в зоопарке.

– В министерстве обороны РФ похвастались, что они якобы нанесли удар по "пунктам дислокации подразделений ВСУ" и даже "уничтожили Patriot". В МО Украины высмеяли российский вброс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!