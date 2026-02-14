'Проснулась от грохота': появились кадры последствий атаки РФ на Одессу и рассказ жительницы города. Видео

В ночь на 14 февраля российская армия атаковала беспилотниками Одессу. Уже известно, что из-под завалов достали тело женщины 1950 года рождения.

Погибшая раньше обычно ходила в укрытие рядом, а в момент атаки осталась дома. Об этом рассказала Радио.Свобода ее соседка, чей дом тоже повредили дроны-камикадзе.

"Я спала и проснулась от этого грохота. Я ничего не поняла, думала, что возможно тополь обломился, и упал на крышу. И тут слышу, что "горим". А потом зашла в ванную, глянула через окно — и трещины есть, и двери выбило. Только их поставила. и вот теперь их снова ставить", – говорит потерпевшая.

Женщина говорит, что погибшая не пошла в укрытие, потому что прочитала в соцсетях, что над городом сохраняется угроза только от одного вражеского дрона.

Напомним, в ночь на 14 февраля российские войска атаковали беспилотниками Одессу. Один из вражеских дронов попал в крышу одноэтажного жилого дома, там вспыхнул пожар. Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак уточнил, что тело погибшей спасатели нашли под завалами разрушенного дома.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия ударила "Геранью" по Новгород-Северску. В результате атаки было уничтожено здание РГА.

Также сообщалось, что в конце прошлых суток оккупанты атаковали Киев и область "Шахедами". Известно, что пострадали мужчина и женщина, загорелся их дом.

