УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Проснулась от грохота": появились кадры последствий атаки РФ на Одессу и рассказ жительницы города. Видео

Илья Рябинин
War
3 минуты
384
'Проснулась от грохота': появились кадры последствий атаки РФ на Одессу и рассказ жительницы города. Видео

В ночь на 14 февраля российская армия атаковала беспилотниками Одессу. Уже известно, что из-под завалов достали тело женщины 1950 года рождения.

Погибшая раньше обычно ходила в укрытие рядом, а в момент атаки осталась дома. Об этом рассказала Радио.Свобода ее соседка, чей дом тоже повредили дроны-камикадзе.

"Я спала и проснулась от этого грохота. Я ничего не поняла, думала, что возможно тополь обломился, и упал на крышу. И тут слышу, что "горим". А потом зашла в ванную, глянула через окно — и трещины есть, и двери выбило. Только их поставила. и вот теперь их снова ставить", – говорит потерпевшая.

Женщина говорит, что погибшая не пошла в укрытие, потому что прочитала в соцсетях, что над городом сохраняется угроза только от одного вражеского дрона.

Напомним, в ночь на 14 февраля российские войска атаковали беспилотниками Одессу. Один из вражеских дронов попал в крышу одноэтажного жилого дома, там вспыхнул пожар. Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак уточнил, что тело погибшей спасатели нашли под завалами разрушенного дома.

"Проснулась от грохота": появились кадры последствий атаки РФ на Одессу и рассказ жительницы города. Видео
"Проснулась от грохота": появились кадры последствий атаки РФ на Одессу и рассказ жительницы города. Видео
"Проснулась от грохота": появились кадры последствий атаки РФ на Одессу и рассказ жительницы города. Видео

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия ударила "Геранью" по Новгород-Северску. В результате атаки было уничтожено здание РГА.

Также сообщалось, что в конце прошлых суток оккупанты атаковали Киев и область "Шахедами". Известно, что пострадали мужчина и женщина, загорелся их дом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!