Против 'Лома' нет приема: нацгвардеец рассказал, как за год из рядового стал младшим лейтенантом. Фото

Воин Национальной гвардии Украины Сергей с позывным "Лом", который пошел на фронт добровольцем еще в начале полномасштабного вторжения России, за год службы стал младшим лейтенантом. Он храбро проявил себя в боях с оккупационными войсками РФ под Кременной, сумев организовать эффективную систему огня и подавить врага в стрелковом бою.

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Историю воина рассказали в пресс-службе Восточного оперативно-территориального объединения НГУ. По словам офицеров командования стрелкового батальона, среди личного состава "Лом" пользуется уважением и авторитетом.

Заместитель командира по работе с личным составом батальона подполковник "Изюм" отметил, что это сражение произошло 1 февраля 2023 года, тогда оккупанты перешли в наступление и пытались прорвать нашу оборону.

"Лом" тогда руководил одной из позиций отделений и смог создать успешную систему и подавить врага в стрелковом бою с АК-74, ПКМ, РПГ-7В и ГП-25. Тогда была уничтожена наступающая группа врага – 10 оккупантов остались на удобрение в украинской земле.

По словам "Изюма", бои на этом участке продолжались несколько дней. 2 февраля противник превосходящими силами снова предпринял попытку прорыва обороны украинских бойцов. Бой длится более четырех часов.

"И именно в этот день наш Герой лично из РПГ-7В пытался уничтожить вражеский БМП-2. Первая граната срикошетила от корпуса и попала в гранатометный расчет противника, второй выстрел попал в башню машины – вражеская БМП-2 отступила назад и уже не могла вести огонь", – рассказал "Изюм".

За мужество и отличные боевые навыки "Лома" представили к высокой награде.

Сам воин рассказал, что до того, как попал на передовую, занимался борьбой, поэтому и получил такой позывной "Лом".

"Позывной такой дали, потому что занимался борьбой, знаю много приемов, а против лома...и дальше по тексту", – отметил он.

Боец родился в Первомайске, окончил Харьковский политехнический институт по специальности "эколог", но не работал экологом ни дня. Сменил много профессий: был пекарем, охранником в супермаркете, работал на элеваторе. Срочную службу не служил и не имел армейского опыта, но в первые дни полномасштабной войны ушел на фронт добровольцем.

"Взяли меня только с третьей попытки, потому что я ограниченно пригоден по здоровью и было трое тогда еще несовершеннолетних детей. Можно сказать – напросился в Нацгвардию. Воевал под Балаклеей, мы держали оборону, освобождали Купянск, но внукам буду рассказывать больше о Кременной. Потому что раньше было просто тяжело, а воевать под Кременной – это заживо гореть в аду", – рассказал "Лом".

Он также поделился впечатлениями от первого боя и о том, как из рядового солдата стать офицером за неполный год.

"Первый бой – это было что-то непонятное, по тебе стреляют, ты стреляешь – какой-то беспорядок. А дальше уже втягиваешься, начинаешь видеть смыслы, которых не видел раньше, даже какой-то кураж приходит, понимаешь, что бьешься за свою страну. Сначала был рядовым, через два месяца уже был младшим сержантом и командовал отделением, а в феврале 23-го – досрочно дали младшего лейтенанта, командую взводом – и с тех пор все девушки "хотят потанцевать со мной…". Наверное, что-то правильно делал", – подчеркнул Сергей.

Он добавил, что после победы не хочет оставаться в армии, поскольку хочет иметь много времени для семьи – жены и троих детей.

"Семья у меня самая лучшая! Старшая дочь только стала совершеннолетней, учится на дизайнера. Младшие ходят в школу, жена звонит, когда можно, каждый день. Я – счастливый человек, потому что есть те, кто меня ждут и моя работа нужна людям!" – отметил "Лом".

Как сообщал OBOZREVATEL, воин НГУ Павел с позывным "Зевс" прошел бои за Пятихатки, Русскую Лозовую и Дементиевку, где получил осколочное ранение. Несмотря на это, "Зевс" продолжил защищать страну, уничтожал "вагнеровцев" на Бахмутском направлении. В настоящее время он проходит службу в рядах 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" на должности старшего офицера инструктора по поддержке штабов.

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