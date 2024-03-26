'Противник накапливает резервы': эксперт оценил вероятность нового наступления РФ на Харьков и назвал критическую проблему ВСУ

Российские оккупационные войска накапливают резервы и к началу лета около 300 тысяч личного состава будут готовы к боевому применению. Именно тогда враг, скорее всего, пойдет в наступление и нам к этому нужно готовиться.

Об этом, а также о том, смогут ли россияне захватить Харьков и закончится ли на этом война, рассказал руководитель программ программы центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA. Эксперт также назвал критическую проблему украинских вооруженных сил.

По словам Лакийчука, дальнейший ход войны зависит от наших возможностей, которые в значительной степени зависят от помощи партнеров.

"Все зависит от наших способностей, это касается и техники, и боеприпасов, в значительной степени это зависит от наших партнеров. Если бы американцы действовали так, как чехи, спасибо им, то было бы хорошо, но пока сложная ситуация и многие российские эксперты. говорят, что сейчас в РФ окно возможностей пока Украина ограничено в помощи", – говорит эксперт.

В то же время Лакийчук подчеркнул, что в украинском войске есть более критическая проблема боеприпасов – недостаток личного состава. И ее решение зависит украинских парламентариев, которые, по словам эксперта, также не хотят "шевелиться", как и американские конгрессмены.

"Другая проблема у нас, возможно, даже более критическая, чем боеприпасы – это недостаток личного состава. А недостаток личного состава решается мобилизационными мерами, все это столкнули на Верховную Раду, которая уже полгода ничего сделать не может. С ноября все это висит, нам каждый раз рассказывают, фактически грубо говоря Арахамия или Стефанчук выступают в роли Джонсона, рассказывают, что – да, все двигается, но будет немного по-другому и будет скоро, но неизвестно когда… Здесь прямая аналогия. а заставить себя шевелиться – я не знаю, это даже сложнее возможно", – отметил Лакийчук.

А между тем враг не спит и накапливает резервы – оперативные и стратегические. И по прогнозам эксперта, примерно в конце весны россияне могут пойти в наступление.

"Противник накапливает резервы, недаром большинство западных аналитических центров, значительная часть, говорят – россияне наступают, россияне наступают с нового года. Да, но они формируют оперативные резервы, стратегические резервы, и по оценкам около 300 тысяч личного состава, не менее, эти стратегические резервы будут готовы к боевому применению где-то в конце весны - начале лета. Они их очевидно бросят и будет очень тяжело. Нам к этому нужно готовиться", – подчеркнул Лакийчук.

В последнее время появился слух, что якобы российский диктатор Владимир Путин собирается взять Харьков и после этого постепенно закончить войну, поскольку понимает, что сил на то, чтобы захватить всю Украину у него нет.

Однако, по мнению военного аналитика, Путин считает всю Украину территорией России и собирается и дальше воевать с "режимом Зеленского", чтобы вернуть "свое".

"Замыслы у них, одни говорят – Харьков возьмем и отпустим хохлов, другие говорят – возьмем Одессу, Николаев и отпустим хохлов, третьи говорят – возьмем Киев и отпустим, четвертые говорят – дойдем до Львова, и отпустим. Вы послушайте, Путин и его команда больше вообще не говорят об Украине, нет такого слова Украина в их лексиконе. Речь идет о режиме Зеленского, "мы сражаемся с режимом Зеленского", намекая таким образом, что Украина это уже их территория, захваченная режимом Зеленского какого-то", – отметил Лакийчук.

То, как будут дальше продвигаться военные действия на фронте, зависит исключительно от того, как Украина сможет организовать оборону и отразить враждебное нашествие, считает эксперт. Он сравнил ситуацию с зимне-весенним наступлением россиян, когда они всеми силами пытались прорвать фронт на Авдеевско-Бахмутском направлении, но не смогли.

"Они сдвинули фронт, а не прорвали фронт, это большая разница. То есть это их победа, да, небольшая, тактическая победа, а им бы хотелось стратегической – стратегической победы мы им не дали. Половина Донецкой области наша до сих пор и нечего они с этим поделать не могут", – отметил эксперт.

По словам Павла Лакийчука, все эти тезисы о том, что Путин пойдет в большое наступление и готов идти к полной победе, забрасываются врагом, чтобы напугать и деморализовать украинцев.

Отметим, что по данным издания "Медуза", ссылающегося на собственные источники в правительстве РФ, главным личным интересом Путина во время пятого срока останется война с Украиной.

Некоторые источники, близкие к Кремлю, считают, что после неудачного контрнаступления ВСУ Путин "почувствовал слабость Украины и готов идти к победному концу - хоть в Киев, и по цене не стоит".

Другие же имеют противоположное мнение, что высшее руководство РФ ставит перед собой более "реалистичные цели", заключающиеся в захвате Харькова и постепенном окончании "СВО" после этого. Российские чиновники якобы убеждены, что армии РФ по силам взять Харьков, а вот дальше продвинуться вглубь Украины - "трудно".

Однако информации о том, что решение о масштабном наступлении на Харьков уже принято, пока нет. Однако источники издания сходятся во мнении, что это "совершенно вероятный сценарий", который теоретически может потребовать новой волны мобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Алексей Мельник считает, что Путин отчаялся захватить Харьков и Запорожье, поэтому бьет по крупным объектам энергетики. Россия накопила запас ракет, это совпадает по времени с проблемами обеспечения средствами ПВО в Украине, поэтому такие атаки, скорее всего, будут повторяться, считает эксперт.