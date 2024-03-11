'Противник вел огонь, прицеливаясь все ближе': в Третьей штурмовой показали охоту на оккупантов в пределах одной улицы. Видео

Украинские защитники из Третьей штурмовой бригады героически защищали Авдеевку от российских оккупантов. Ситуация в городе была напряженной, и бои проходили прямо на улицах некогда цветущей Авдеевки.

Военные показали охоту на оккупантов в пределах одной улицы. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба бригады.

Бойцы Третьей штурмовой продемонстрировали недюжинную силу в напряженных боях за город. Видеозаписи, снятые одним из бойцов с позывным "Селф", показывают процесс охоты на вражеские пехотные подразделения в пределах одной улицы.

На кадрах видно, как бойцы реагируют на вражеские атаки, меняя позиции и заняв стратегические точки. Украинские защитники работали скоординированно и профессионально, действуя эффективно и решительно даже в самых сложных условиях.

"Противник вел огонь, прицеливаясь все ближе. Однако штурмовые группы оперативно рассредоточивались, занимали позиции в домах и начинали отстрел пехоты врага, реагируя на каждое постороннее движение за окном", – отметили в бригаде.

Напомним, по словам спикера оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лыховия, после захвата Авдеевки оккупанты сосредотачивают усилия на Новопавловском направлении. Враг подтягивает туда резервы. В районе села Новомихайловка "противник бьется лбом о восточную окраину, потому что для него это на Донетчине основное направление после Авдеевки".

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин рассказал, что оккупанты не могут прорвать оборону ВСУ за Авдеевкой. Они "стираются" об Орловку, понеся там огромные потери.

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