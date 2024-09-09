'Противнику надо думать, куда перебрасывать резервы': Жмайло рассказал, как операция на Курщине повлияла на другие участки фронта

Операция на Курщине повлияла на стабилизацию ситуации на востоке Украины – за шесть дней враг не продвинулся на Покровском направлении. В Курской области РФ собрано более 60 тысяч российских военных.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. По его словам, оккупанты не стягивали силы с группировки "Центр", только с других участков фронта, в частности, из района Мариуполя.

"Чтобы поддерживать наступательный потенциал, россиянам постоянно нужны новые резервы", – отметил Жмайло.

"До этого периода, о котором говорит генерал Сырский (6 дней, которые враг не продвигался, – ред.), у россиян было продвижение на Покровском направлении со скоростью 100-200 метров в сутки. Противник просто не может двигаться дальше, пока стоит наш укрепрайон вблизи Мариновки, пока держится Селидово. Еще на пути в Покровск есть Мирноград.

По его словам, для продвижения к Покровску россиянам нужно обеспечить фланги и постоянные резервы.

"Поэтому они развернулись на юг. В частности, смогли захватить часть дороги Покровск-Карловка, оттеснить наших защитников из самой Карловки и пытаются закрепить фланг и выровнять фронт по реке Волча, чтобы выйти на линию Галицыновка-Гострое", – подчеркнул Жмайло.

Для расширения по флангам оккупантам также требуются резервы, добавил он.

"Учитывая, что россияне от Харьковской операции пытались растянуть наш фронт и сделать большой плацдарм – им это не удалось, в частности благодаря работе нашей артиллерии, – мы успешно сделали с россиянами то, что они хотели сделать с нами на Харьковщине", – сказал директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

В Курщине, по его словам, украинские силы использовали эффект неожиданности и быстро растянули фронт. И сейчас, чтобы хотя бы локализовать наш плацдарм и остановить продвижение противнику, "нужно держать там войска, думать, куда перебрасывать резервы", отметил Жмайло.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ISW сообщили, что Силы обороны продвигаются в Курской области РФ и мгновенно уничтожают понтонные переправы, которые россияне постоянно пытаются наводить после уничтожения мостов через реку Сейм. В то же время россиянам якобы удалось вернуть ранее утраченные позиции вблизи Коренево и Черкасского Поречного.

– Президент Зеленский назвал операцию Сил обороны на территории Курской области РФ превентивным шагом. Он отметил, что враг планировал прорвать украинскую границу на Сумщине, и если бы это произошло, вытеснение оккупантов могло бы занять длительное время.

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