Противотанковые рвы и линии заграждения: Херсонская ОВА показала строительство второй линии обороны. Видео

На фронте продолжается активная сводка новой линии обороны. Администрация Херсонской области показала процесс их строительства в своем направлении.

Эти фортификации включают в себя десятки километров противотанковых рвов и линии заграждения. Соответствующее видео показал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Так, на территории Херсона активно создают километры противотанковых рвов и невзрывных заграждений. Цель этой работы – обеспечить защиту уже освобожденных территорий.

"Километры противотанковых рвов и невзрывных ограждений. Такую вторую линию обороны строим в Херсонской области. Делаем это с одной целью – защитить уже освободившиеся территории", – говорится в сообщении.

Прокудин добавил, что лично проверил ход работ на одном из ответственных участков. Строители работают ежедневно, без передышки и выходных, поскольку завершить работы нужно как можно быстрее.

"Благодарю наших воинов, которые стойко защищают Херсонщину! А также специалистам, которые укрепляют оборону рубежи", – добавил глава ОВА.

Напомним, в Запорожском направлении также продолжается строительство оборонных фортификаций. Речь идет о зубах дракона, бетонных укрытиях, траншеях и огневых позициях.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска пытаются воспользоваться тактическими возможностями, появившимися после захвата ими Авдеевки в Донецкой области. Они поддерживают сравнительно высокий темп наступательных операций в надежде продвинуться как можно дальше в этом районе, прежде чем украинские войска установят более труднопроходимую оборону. Так, оккупанты в последнее время увеличили численность своих штурмовых групп на Таврическом направлении.

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