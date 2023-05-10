Процессом будут руководить коллаборанты: оккупанты готовят новую волну 'эвакуации' из захваченной части Запорожской области – ЦНС

Российские военные преступники продолжают депортацию жителей временно оккупированных территорий Запорожской области. При этом как обычно захватчики преподносят все под видом якобы "эвакуации" мирного населения.

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По задумке оккупантов, так называемой "эвакуацией" будут руководить коллаборанты. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В захваченных населенных пунктах Запорожской области россияне уже подготовили "эвакуационные автобусы", а также определили группы коллаборантов, которые будут контролировать процесс.

Также сообщается, что российские захватчики приняли решение о прекращении работы подконтрольных оккупантам "образовательных учреждений".

В ЦНС отмечают, что в некоторых городах временно оккупированных районов Запорожской области оккупанты также подготовили автобусы для вывоза детей и сотрудников банковских учреждений.

Напомним, 8 мая началась "эвакуация" из города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Российские захватчики выводят в основном детей вместе с родителями, преподавателей и других работников бюджетной сферы.

Ранее сообщалось, что в Энергодаре российские оккупанты организовали так называемую "эвакуацию" для членов семей работников Запорожской АЭС. Причем сотрудникам электростанции выезд из города запрещен. Оккупационная так называемая "власть" анонсировала эвакуацию людей в Бердянск и Кирилловку на базы отдыха и гостиницы. Однако согласившихся вывезли в Ростовскую область и разместили в палаточных городках.

Как сообщал OBOZREVATEL, захватчики сворачивают оккупационную администрацию во временно оккупированном Скадовске. С 6 на 7 мая россияне загрузили в автомобильный транспорт документацию, оргтехнику и другое имущество "государственных учреждений".