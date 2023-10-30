"Прямо над нами": "бавовна" в оккупированном Крыму напугала очевидцев и вызвал истерику у россиян. Видео

Взрывы в районе Севастополя и города Саки 30 октября сильно напугали жителей временно оккупированного Крымского полуострова. А в социальных сетях россияне удивляются, почему "власти" Крыма отчитались о меньшем количестве сбитых целей, чем было зафиксировано на видео.

Атака на военные объекты захватчиков в Крыму была совершена в первую половину дня 30 октября. По некоторым данным, в Саках после "бавовны" наблюдались проблемы с электричеством. В Севастополе перед взрывами прозвучала воздушная тревога, но так называемые власти утверждают, что сигнал был ложным, потому что телевидение "взломали".

Чуть позже оккупанты заявили, что якобы сбили в небе над городом две воздушные цели. Судя по видео, которое сняла очевидица обстрела, одна из ракет действительно могла быть подбита, но были и другие, сбития которых на ролике не видно.

Видео дня

"Вот еще, вот еще!.. Ни**ена себе!.. Она прямо надо мной пролетела!.. Прямиком над нами", – испугано комментировала происходящее автор ролика.

Утверждается, что обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане.

Также в РФ говорят, что пострадал один человек. "Губернатор" Михаил Развожаев заявил: мол, в Севастополе "незначительно повреждены" несколько зданий осколками, а атака якобы осуществлялась Storm Shadow.

"Какой еще школы?" "А остальное – попадания?" "Больше двух было же!" "А если х**лы пустят не два шторма, а 22? Так, мысли вслух", – возмущаются в сети фанаты "СВО".

"Что там с красными линиями Шойгу после применения "Штормов" по Крыму?" – спросил другой пользователь.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В ночь на 30 октября во временно оккупированном российскими войсками украинском Крыму "бавовна" посетила место дислокации ракетно-зенитного полка противовоздушной обороны МО РФ недалеко от села Оленевка. В СМИ заявили, что захватчики понесли потери: есть "трехсотые" и поврежденная техника россиян.

– Центр стратегических коммуникаций ВСУ подтвердил "бавовну". Сообщается, что поражен был стратегический объект системы противовоздушной обороны оккупантов на полуострове.

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