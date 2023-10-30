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"Прямо над нами": "бавовна" в оккупированном Крыму напугала очевидцев и вызвал истерику у россиян. Видео

Дарья Дурова
War
3 минуты
3,1 т.
Взрывы в Крыму: пропаганда говорит, что ракетная атака была отражена

Взрывы в районе Севастополя и города Саки 30 октября сильно напугали жителей временно оккупированного Крымского полуострова. А в социальных сетях россияне удивляются, почему "власти" Крыма отчитались о меньшем количестве сбитых целей, чем было зафиксировано на видео.

Атака на военные объекты захватчиков в Крыму была совершена в первую половину дня 30 октября. По некоторым данным, в Саках после "бавовны" наблюдались проблемы с электричеством. В Севастополе перед взрывами прозвучала воздушная тревога, но так называемые власти утверждают, что сигнал был ложным, потому что телевидение "взломали".

Пролет ракет над Крымом
Ракета над Крымом 30 октября

Чуть позже оккупанты заявили, что якобы сбили в небе над городом две воздушные цели. Судя по видео, которое сняла очевидица обстрела, одна из ракет действительно могла быть подбита, но были и другие, сбития которых на ролике не видно.

Видео дня
Возможно, это момент сбития одной из ракет

"Вот еще, вот еще!.. Ни**ена себе!.. Она прямо надо мной пролетела!.. Прямиком над нами", – испугано комментировала происходящее автор ролика.

Утверждается, что обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане.

Также в РФ говорят, что пострадал один человек. "Губернатор" Михаил Развожаев заявил: мол, в Севастополе "незначительно повреждены" несколько зданий осколками, а атака якобы осуществлялась Storm Shadow.

"Какой еще школы?" "А остальное – попадания?" "Больше двух было же!" "А если х**лы пустят не два шторма, а 22? Так, мысли вслух", – возмущаются в сети фанаты "СВО".

"Что там с красными линиями Шойгу после применения "Штормов" по Крыму?" – спросил другой пользователь.

"Прямо над нами": "бавовна" в оккупированном Крыму напугала очевидцев и вызвал истерику у россиян. Видео
"Прямо над нами": "бавовна" в оккупированном Крыму напугала очевидцев и вызвал истерику у россиян. Видео
"Прямо над нами": "бавовна" в оккупированном Крыму напугала очевидцев и вызвал истерику у россиян. Видео
"Прямо над нами": "бавовна" в оккупированном Крыму напугала очевидцев и вызвал истерику у россиян. Видео
"Прямо над нами": "бавовна" в оккупированном Крыму напугала очевидцев и вызвал истерику у россиян. Видео
"Прямо над нами": "бавовна" в оккупированном Крыму напугала очевидцев и вызвал истерику у россиян. Видео
"Прямо над нами": "бавовна" в оккупированном Крыму напугала очевидцев и вызвал истерику у россиян. Видео

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В ночь на 30 октября во временно оккупированном российскими войсками украинском Крыму "бавовна" посетила место дислокации ракетно-зенитного полка противовоздушной обороны МО РФ недалеко от села Оленевка. В СМИ заявили, что захватчики понесли потери: есть "трехсотые" и поврежденная техника россиян.

– Центр стратегических коммуникаций ВСУ подтвердил "бавовну". Сообщается, что поражен был стратегический объект системы противовоздушной обороны оккупантов на полуострове.

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