ВСУ поразили стратегический объект системы ПВО в Крыму и уничтожили 'С-400' возле Луганска: подробности

Силы обороны Украины за последнюю неделю нанесли мощные удары по российским объектам во временно оккупированных Луганской области и Крыму. Под Луганском защитники уничтожили систему "С-400", и на полуострове тоже поразили противовоздушную оборону врага.

Удары были нанесены 25 и 30 октября соответственно. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

По его данным, в прошлую среду украинские воины уничтожили комплекс ПВО "С-400" вблизи временно оккупированного Луганска. А ночью этого понедельника бойцы успешно поразили стратегический объект системы противовоздушной обороны оккупантов в Крыму.

Отметим, что зенитную ракетную систему (ЗРС) "С-400" большой и средней дальности в РФ еще называют "Триумфом". Из нее захватчики также неоднократно запускали по баллистической траектории ракеты по Украине.

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С начала полномасштабной войны ВСУ уже уничтожили несколько комплексов "С-400", его радаров, пусковых установок к ним и пункт боевого управления из состава этой системы, которые были размещены на Херсонщине, вблизи Дебальцево, на территории Крыма и даже Белгородской области РФ.

Пока неизвестно, какой именно стратегический объект системы ПВО россиян ВСУ поразили в Крыму ночью 30 октября. Но на полуострове в эти сутки оккупанты несколько раз заявляли о взрывах – в Севастополе и Сакском районе, жаловались на атаку украинских "безэкипажных катеров" и даже перекрывали Крымский мост.

Позже стало известно, что ночью 30 октября "бавовна" произошла в месте дислокации ракетно-зенитного полка ПВО минобороны РФ у села Еленовка. Там "затрехсотило" 17 российских военных, огнем задело пять авто, часть из которых не подлежит восстановлению.

Как сообщал OBOZ.UA, полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Недзельский спрогнозировал, как ракеты ATACMS могут изменить расстановку сил в войне с РФ. Он отметил, что такое вооружение расширяет возможности украинских военных для поражения вражеских объектов в Крыму.

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