Прямое попадание 'Шахеда': появились новые подробности удара оккупантов по хранилищу отработанного ядерного топлива

В ночь на 7 июня российский ударный беспилотник атаковал Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива вблизи Буряковки Киевской области. Пожар удалось ликвидировать в течение часа, пострадавших нет, а радиационный фон остается в пределах нормы.

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Расстояние от объекта до Чернобыльской АЭС составляет около 15 километров. Об атаке сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Удар произошел в 02:10. В результате атаки здание объекта получило частичные повреждения. Для ликвидации последствий были привлечены пожарно-спасательный отряд и мобильная оперативная группа.

Централизованное хранилище предназначено для долгосрочного безопасного хранения отработанного ядерного топлива из реакторов типа ВВЭР украинских атомных электростанций. После ликвидации возгорания специалисты продолжили мониторинг ситуации на территории объекта.

Российские войска во время полномасштабной войны неоднократно создавали риски для ядерной и радиационной безопасности, прокладывая маршруты полета ракет и беспилотников вблизи украинских атомных объектов.

Наибольшей угрозой остается оккупированная Запорожская атомная электростанция, которую российские войска продолжают использовать в военных целях.

Ответственность за все угрозы ядерной и радиационной безопасности, связанные с российской агрессией, полностью возлагается на Российскую Федерацию.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 7 июня россияне атаковали беспилотником площадку Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). Из-за удара повреждено одно из зданий объекта.

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