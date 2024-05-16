Пуля могла стать роковой: удостоверение спасло пограничника в Волчанске. Фото

В Волчанске Харьковской области, где продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами, пограничник уцелел после ближнего боя с врагом. Пуля, которая могла стать роковой, застряла в удостоверении военного.

Историю рассказали на официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины в среду, 15 мая. Воин с позывным "Тихон" получил многочисленные ранения в ближнем бою и остался живым.

Как говорится в сообщении ГПСУ, бой состоялся на северной окраине Волчанска. Несколько пуль прошли насквозь, переломив кости обеих ног, а одну задержало удостоверение военнослужащего.

Побратимам удалось быстро эвакуировать "Тихона" и в настоящее время жизни воина ничего не угрожает.

Ранее в ГПСУ сообщили, что в районе Волчанска на севере Харьковской области пограничники с помощью БПЛА уничтожили два танка врага. С помощью этой техники оккупанты обстреливали окрестности города.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 15 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что на Харьковском направлении интенсивность боевых действий выросла. В то же время, ситуацию удалось частично стабилизировать, продолжается зачистка северо-западных окраин Волчанска.