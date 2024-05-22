'Пункт пропуска – не паркинг': пограничники FPV-дроном передали 'привет' оккупантам в Шебекино. Видео

Украинские пограничники наносят врагу потери не только на украинской земле, но и на территории РФ. В частности, на днях они напомнили захватчикам, что не позволят безнаказанно использовать пункт пропуска "Шебекино" в качестве "паркинга" для техники, приготовленной для наступления на севере Харьковщины.

В частности, они ликвидировали на пункте пропуска "Шебекино" вражескую "Газель". Видео поражения показали в Telegram-канале Государственной пограничной службы.

"Самые свежие новости из рашистского "Шебекино"! Пограничники бригады "Стальная граница" FPV-дроном передали оккупантам: пункт пропуска – не паркинг!" – отметили пограничники.

С украинской стороны возле российского пункта пропуска "Шебекино" расположен пункт пропуска "Плетеневка". Одноименный населенный пункт Харьковской области российским захватчикам удалось оккупировать после начала наступления 10 мая.

Напомним, украинские пограничники показали, как готовились к наступлению оккупантов в Харьковской области. За несколько дней до начала наступательной операции РФ они наносили "превентивные удары", прореживая ряды оккупантов.

Также сообщалось, что Силы обороны ликвидировали 1300 оккупантов за сутки 21 мая. Уничтожены также десятки единиц военной техники и вооружений врага.