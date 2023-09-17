Пусковых установок много, но есть нюанс: эксперт пояснил важность уничтожения 'Триумфа' в Крыму

У России много пусковых установок С-400 "Триумф", и Вооруженные силы Украины не могут уничтожить весь их запас. В то же время украинские военные имеют хорошие результаты в поражении этих комплексов на оккупированных территориях, в частности в Крыму, где Силы обороны прореживают систему ПВО врага, вероятно, пробивая коридор для других типов вооружения.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров. Он отметил, что многие из "Триумфов" размещены в глубине территории РФ для прикрытия определенных стратегических объектов, так что уничтожить весь запас Украина не может.

"Но относительно тех, что расположены на временно оккупированной территории Украины, мы показываем довольно неплохой потенциал по их уничтожению. Прежде всего во временно оккупированном Крыму, где мы прореживаем систему ПВО врага в западной части полуострова. Это абсолютно логично, ведь есть подозрения, что таким таким образом, мы пробиваем коридор через щит ПВО противника для других наших типов вооружения", – пояснил эксперт.

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Андрей Крамаров добавил, что точное количество пусковых установок назвать сложно. Один комплекс с командным пунктом и радиолокационной станцией может иметь 4-12 пусковых установок. С момента принятия С-400 на вооружение армии РФ было произведено и поставлено более 480 пусковых установок.

"Таким образом, пусковых установок много, но с такими массовыми потерями враг будет испытывать их дефицит на территории Украины. У России очень большая территория. Они не могут просто все снять и перебросить сюда. Вся их территория и так не слишком хорошо прикрыта, мягко говоря", – сказал эксперт.

К тому же есть вопрос к эффективности С-400 против крылатой ракеты, которая может лететь довольно низко и совершать атаку, например, с моря, добавил Крамаров.

"Триумф" здесь показывал себя не слишком эффективным. Так, в 2017 году был нанесен удар ракетами "Томагавк" по российскому военному аэродрому в Сирии. Там вроде бы работали в комбинации комплекс С-400 и "Панцирь-С1". При этом они пропустили 18 из 18 ракет", – напомнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 14 сентября в районе Евпатории прогремели взрывы. Впоследствии выяснилось, что там был уничтожен вражеский "Триумф", который Москва называла "неуязвимым".

– В ГУР Минобороны Украины сообщили, что была ликвидирована как сама установка, так и ее ракеты, а также личный состав.

– В сети опубликовали зрелищное видео атаки. По ее результатам враг потерял технику примерно на 1,2 млрд долларов.

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