Путин хочет разрушить Украину, но это не его конечная цель, – оппозиционер из РФ

Попытка уничтожить государственность Украины является лишь промежуточной целью в больном воображении российского диктатора Владимира Путина. На самом деле он хочет захватить другие страны, в том числе, территории Европейского Союза.

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Из-за этого диктатора, несомненно, ждет наказание, ведь ЕС намерен создать специальную прокуратуру по расследованию военных преступлений России. Об этом в интервью "24 каналу" рассказал российский оппозиционный политик Леонид Гозман.

По его словам, Путин бредит о том, что Украина и Россия это якобы "один народ", поэтому в Кремле решили, что такой страны, как Украина не должно существовать. В то же время Гозман подчеркнул, что уничтожение Украины является лишь промежуточной целью диктатора.

"Он хочет разрушить Украину. Я думаю, что цель войны как раз в этом. Это промежуточная, а не конечная цель. В свое время великий фюрер не остановился на Австрии, а пошел дальше, и все кончилось, как кончилось. Думаю, что Путин тоже не остановился бы, если бы ему удалось захватить Украину, а взялся, как он говорил о Петре I, возвращать свое", – объяснил Гозман.

Кроме того, оппозиционер рассказал, каким именно странам могла бы угрожать опасность от России. Гозман считает, что после Украины Путин мечтал напасть на страны Балтии, Польшу и Финляндию. По словам оппозиционного политика, на данном этапе любой вариант прекращения огня не предвидит уничтожение российского режима.

"Это не мир, а перемирие. Это время на то, чтобы зализать раны и пойти снова в атаку. Мне кажется, что президент Зеленский это очень четко понимает. Это видно по его выступлениям. В целом, в Украине это все понимают или почти все", – констатировал Гозман.

Ранее сообщалось, что Путин в ближайшие полгода попытается осуществить новое большое наступление на Украину. Скорее всего, российская армия уже в феврале или марте попытается пойти на прорыв в Луганской или Донецкой областях.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новое наступление армии РФ может произойти на любом направлении. Российского диктатора Владимира Путина, начавшего войну, волнуют только цели, и он не обращает внимания на гибель сотен тысяч граждан его государства.

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