Путин наградил оккупанта, убившего украинского защитника в рукопашном бою

Глава Кремля Владимир Путин наградил оккупанта из Якутии "Золотой Звездой" героя России за то, что он убил военного ВСУ, пытавшегося сдаться в плен. Речь идет о штурмовике Андрее Григорьеве на позывной Тута.

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Об этом сообщает российский Telegram-канал. В частности, свое звание военный преступник получил еще в прошлом месяце.

"Штурмовик из Якутии Андрей Григорьев с позывным Тута по случаю 23 февраля получил из рук Путина "Золотую Звезду" героя России. Само звание ему присвоили в середине января ", – говорится в сообщении.

Как отмечается в росСМИ, ранее в провоенных Z-пабликах распространялось видео с нашлемной камеры украинского военнослужащего, где показаны последние минуты его жизни. Речь идет о десантнике Сил обороны Дмитрии Масловском.

Он во время штурма в селе Трудовое в Донбассе пытался склонить Григорьева к сдаче в плен, но тот отказался, достал нож и вступил с ним в рукопашный бой. В конце украинский защитник просит оккупанта дать ему умереть в покое.

Напомним, вблизи села Трудовое в Волновахском районе Донбасса в результате рукопашного боя с российским оккупантом погиб украинский военнослужащий, боевой медик Дмитрий Масловский (позывной "Кобра"). Он служил в 71-й отдельной егерской бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 января стало известно, что президент Владимир Зеленский вручил "Золотую Звезду" Героя Украины матери павшего военного Дмитрия Масловского. Зеленский подчеркнул, что Украина будет всегда помнить героический поступок бойца.

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