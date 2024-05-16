Путин ошибся в расчетах по наступлению на Украину: в ISW указали на нюанс с помощью США

Российский диктатор Владимир Путин в течение многих месяцев наращивал силы в приграничных районах, чтобы в итоге совершить атаку на севере Харьковской области. Однако в Кремле, вероятно, просчитались и не учли = военную помощь США, которая в скором времени поступиn Силам обороны Украины.

В то же время, военное командование РФ, возможно, оценивает риски, перспективы и сроки наступательных операций. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Сейчас наступательные операции РФ на севере Харьковской области носят ограниченный характер. Это позволяет предположить, что Путин и российское военное командование, возможно, оценивают риски, перспективы и сроки наступательных операций.

Российские войска наступают на этом участке фронта и пытаются закрепить любые достижения, не принимая во внимание украинские тактические контратаки или значительную украинскую контрнаступательную операцию в будущем.

В ISW подчеркнули, что расчет кремлевского диктатора в корне неверный. В РФ не оценили тактические возможности, которыми будут обладать украинские силы, как только помощь США в сфере безопасности начнет поступать на фронт в больших масштабах.

Напомним, на севере Харьковской области темп наступательных операций российских войск продолжает снижаться после того, как они первоначально захватили районы, которые были менее защищены. Вражеские силы смогли продвинуться вглубь региона не более чем на восемь километров от государственной границы.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт, майор запаса Алексей Гетьман выразил убеждение, что весенне-летнее наступление войск РФ началось не с действий на Харьковщине. По его словам, на самом деле оно стартовало еще в апреле с продвижения оккупантов в районе Часового Яра на Донетчине.

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