'Путин плохо понимает, как будет играть Трамп': Курносова объяснила, как Россия пытается поднять ставки по переговорам

Российский диктатор Владимир Путин до сих пор не может понять, по каким правилам будет играть новоизбранный президент США Дональд Трамп в случае переговоров. В то же время Кремль может делать ставку на заморозку войны по линии столкновения.

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Именно поэтому РФ сейчас усиливает боевые действия в попытке отодвинуть линию фронта. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

По ее словам, заявления представителей Кремля о том, что сценарий замораживания войны в Украине по линии разграничения неприемлем для руководства РФ, является лишь попыткой поднять ставки.

"Потому что, с одной стороны, мы слышим слова Пескова, а с другой стороны, видим явное усиление боевых действий со стороны Кремля и попытку максимально продвинуться ко дню инаугурации Дональда Трампа. Это видно невооруженным глазом. Поэтому они помнят такую ​​возможность замораживания конфликта по линии столкновения, поэтому и пытаются отодвинуть ее как можно дальше", – сказала Курносова.

Кроме того, она добавила, что Трамп в первую очередь будет делать ставку на экономическое ослабление России. В частности, за счет увеличения добычи нефти в США он может еще больше усугубить экономические проблемы России. В связи с этим у Путина резко сократится экономическая возможность ведения войны и это заставит его так или иначе о чем-либо договариваться.

"Сегодня Трамп для Путина – непонятный сильный игрок. Путин плохо понимает, как будет играть Трамп, в какую сторону и чего от него ждать. И это его нервирует", – отметила Курносова.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин готов к переговорам с Трампом о прекращении войны. Однако он не пойдет на значительные территориальные уступки. Главарь Кремля также настаивает, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп заявил, что война в Украине должна прекратиться. Республиканец утверждает, что его администрация будет работать настойчиво для поиска решений.