Путин приглашает иностранных журналистов в Покровск и Купянск: в сети показали доказательство

Российский диктатор Владимир Путин несколько дней назад заявил, что хочет пригласить иностранных журналистов посетить Покровск и Купянск, где продолжаются ожесточенные бои. Спустя несколько дней после заявления главаря Кремля россияне начали рассылать соответствующие приглашения.

Захватчики отправили одно из таких приглашений немецкому корреспонденту Юлиану Рёпке. Об этом он заявил в социальной сети Х.

Абсурд российской пропаганды

Путин недавно заявил, что хочет пригласить иностранных журналистов посетить ряд украинских городов. Военный преступник выдал, что приглашает СМИ в Купянск Харьковской области, а также в Покровск и Мирноград Донецкой области.

Диктатор выдал, что приглашает журналистов, чтобы показать им якобы "окруженных" российскими войсками украинских солдат в этих городах. После заявления Путина министерство обороны РФ заявило о готовности обеспечить беспрепятственный проезд журналистов и даже приостановить боевые действия на несколько в указанных районах для обеспечения работы СМИ.

Некоторые иностранные журналисты, в частности, Юлиан Рёпке из немецкого Bild, публично заявили об отказе от такого приглашения. Позже он опубликовал в соцсети письмо от федерального российского телеканала "Первый канал". В нем пропагандисты призывают немецкого журналиста приехать в города, охваченные ожесточенными боями.

"Российское государственное телевидение приглашает меня в Покровск. Не думаю. Но эй! Наслаждайтесь, прокремлёвские рупоры", – написал немецкий журналист.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что приглашение журналистам посетить Покровск и Купянск от россиян посылает бывший помощник депутата немецкой "Альтернативы для Германии", завербованный ФСБ Владимир Сергиенко.

Бои за Покровск

Напомним, Покровск является приоритетной целью для российских оккупантов. Там враг сосредоточил основную ударную группу. Как подсчитали аналитики ISW, под самым городом сосредоточено не менее 11 тысяч оккупантов.

Захватчики уже начали распространять вбросы о том, что украинские воины окружены в Покровске. В частности, об этом докладывали российскому диктатору Владимиру Путину.

Украинские военные отрицают окружение Сил обороны в Покровске. В группировке войск "Восток" признали, что враг усиливает давление на Покровском направлении. Однако информацию о якобы блокировании украинских подразделений в Командовании назвали заявлениями российской пропаганды, которые не соответствуют действительности.

Глава Службы безопасности Василий Малюк напомнил, что РФ хвасталась, что "почти захватила" город, еще три месяца назад. За это время российская оккупационная армия прошла всего 7 километров.

Кремлевский диктатор Владимир Путин, согласно заявлениям роспропаганды, якобы заявил о намерении приехать в Покровск Донецкой области, за который идут бои. Но"все понимают, чем может закончиться этот визит", предупредил главаря Кремля президент Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 31 октября президент Украины Владимир Зеленский косвенно подтвердил, что на Покровском направлении украинские защитники сейчас проводят контрнаступление. Он сослался на соответствующие доклады украинских защитников.

