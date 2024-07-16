Путин пытается подорвать усилия Украины: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями Кремля об условиях для переговоров

Российский диктатор Владимир Путин пытается подорвать усилия Украины по получению международной поддержки собственных переговорных позиций. Для этого главарь Кремля выдвигает условия, которые будут означать фактическую капитуляцию Украины.

Более того, абсолютное большинство украинцев отвергли заявление Путина о том, что Украина должна уступить агрессор оккупированные территории. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Большинство граждан Украины в недавнем опросе заявили, что требования Кремля для окончания войны являются совершенно необоснованными. Опрос показал, что большинство украинцев отвергли заявление Путина о том, что Украина должна вывести войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, включая территории, которые в настоящее время находятся под контролем Украины. Также большая часть украинцев считают, что страна не должна соглашаться на закрепление нейтрального, внеблокового и неядерного статуса в своей конституции.

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В ISW подчеркнули, что экстремистские условия Путина равносильны капитуляции Украины, что свидетельствует о том, что диктатор по-прежнему не заинтересован в добросовестных переговорах. Представление Путиным полной капитуляции Украины как предварительного условия для мирных переговоров также является частью попытки подорвать усилия Украины по получению международной поддержки собственных законных позиций на переговорах, которые основаны на международном праве и подкреплены им.

При этом аналитики отметили, что попытки России утверждать, что Украина отказывается выполнять "разумные" требования, направлены на то, чтобы выставить страну неразумным игроком, несмотря на тот факт, что законные границы Украины признаны международным правом с 1991 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не исключает, что российский диктатор Владимир Путин может получить приглашение на следующий Саммит мира. Больше шансов на успех, чтобы война "кончилась справедливо для Украины и мира", могло бы принести сотрудничество в этом направлении США и Китая.

Напомним, 44% жителей тыловой Украины считают, что пришло время для официальных переговоров между Украиной и Россией. Однако большинство украинцев не готовы принимать условия кремлевского диктатора Владимира Путина для завершения войны.