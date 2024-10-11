Путин серьезно наращивает численность оккупационных войск: как решить в Украине проблему с мобилизацией

В России продолжают готовиться к фазе войны, когда воевать им придется преимущественно людским ресурсом. В сентябре Путин увеличил армию до 1,5 млн, на 180 тысяч, также был увеличен призыв срочников до 133 тысяч человек. При этом совершенно не стоит исключать того, что в 2025 году количество армии страны-агрессора тоже будет увеличено.

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На этом фоне продолжает активно проводиться мобилизация, поставляющая ежемесячно для нужд МО РФ 35-40 тысяч человек, что только за счет мобсистемы позволяет в год обеспечивать российские оккупационные войска притоком свежих сил в 400 тысяч.

Все это указывает на то, что российская армия в дальнейшем будет полагаться на людской ресурс, осознавая истощение запасов техники и нарастающий кризис механизированной компоненты. Именно к такой войне мы должны готовиться, не забывая и о пополнении своей армии.

Предложения, не дружащие с реальностью

Как оказалось, предложения украинских деятелей, которые звучат, не внушают оптимизма… Например, обсуждалось снижение возрастного порога по мобилизации с 25 до 20 лет. Что в этом сомнительного? Отсутствие конструктивного подхода и попытка воевать количеством против еще большего количества.

У России всегда будет превосходство в этом вопросе, и с ней нельзя соревноваться в том, кто сколько мобилизует. Эту войну выиграть "мясом" не получится, потому что у России его всегда будет больше. Победа заключается в доминировании в вопросах технических средств и технологических процессов, а также гибкой и своевременной адаптации войск к складывающейся на поле боя ситуации.

Благо, что здравый смысл восторжествовал и 9 октября Рада все же запретила мобилизацию украинцев младше 25 лет.

Я сейчас пытаюсь уделить внимание вопросам приоритетных вооружений для Сил обороны Украины в противодействии большому количеству людского ресурса противника в цикле статей. Недавно вышел первый материал из этого цикла, посвященный батальонной артиллерии и в первую очередь минометам всех тех калибров и типов боеприпасов к ним, которые бы помогли в решении проблемы растущего количественного превосходства людского ресурса РОВ.

Но неправильным было бы говорить исключительно о том, что мобилизационные процессы в Украине при достижении технического и технологического доминирования не нужны. Наоборот, проблема мобилизации в Украине актуальна как никогда, но решение ее не должно заключаться в репрессивных методиках и топорных подходах на уровне совкового менталитета.

Правильная мобилизация возможна

К сожалению, вопросом мобилизации следовало заниматься в 2022 году, подходя к нему детально с первых же дней полномасштабной войны. Но тогда у военкоматов стояли очереди желающих записаться добровольцами и на фоне такого ажиотажа те, кому следовало готовить фундамент для совершенствования мобилизационной системы, ввели себя в самообман, считая, что эта волна патриотизма никогда не спадет. Наивность – порок, на войне – это преступление.

Закон о мобилизации с трудом, правками, кособоко, но был принят тогда, когда его актуальность себя исчерпала ещё "вчера". Затем было решение о мобилизации заключенных. Эту практику Россия развернула еще летом 2022 года, пополнив ряды своих формирований на десятки тысяч бойцов. Мы же максимально долго от этой практики отказывались, порою делая абсолютно бездарные по своей интеллектуальной наполненности заявления: "Мы не Россия, мы так не будем делать!"

Да, "мы не Россия", так давайте не использовать дроны для ударов по ее территории, как она это делает по Украине. Или еще лучше – откажемся от танков Т-72, ведь это детище Уралвагонзавода, а "мы не Россия"!

И вот наконец-то в мае 2024 года мы созрели мобилизовать заключенных. При этом не всех подряд, как в РФ, а с учетом тяжести совершенного преступления, мотивации заключенного и при личном отборе представителем подразделения, в которое конкретный "новобранец" поступит на службу.

Результат? Мобилизованные из тюрем обучаются и воюют не хуже кадровых военных, о чем неоднократно заявляли командиры подразделений. При этом нарушения дисциплины минимальны и разгула "тюремщины" не наблюдается.

Вот и возникает вопрос: а если бы такую практику мы стали воплощать в жизнь намного раньше, в 2022 году, каков бы это был эффект на фронте, на вопросы ротации, восстановления боеспособности подразделений и т.д.?

Денежный стимул

Минобороны РФ на третий год войны удается не только сохранять высокий уровень мобилизации, но и наращивать за счет финансовой стимуляции, особенно – разовых выплат при подписании контракта.

В 2022 году, в самом начале полномасштабного вторжения в Украину, такого явления, как разовые выплаты, вообще не существовало, но постепенно их стали внедрять. Получить разово 100 или 200 тыс. руб. уже выглядело для многих россиян привлекательно, но не надолго, и выплаты увеличивали, постоянно сохраняя приемлемый уровень стимула. И вот уже к середине 2022-го разовые выплаты выросли до 300-500 тыс. руб., а на сегодняшний день превышают 3 миллиона.

Уверен, в 2025 году мы услышим о том, что разовые выплаты в России достигли 5 миллионов рублей! Но у нас такое не практикуется. Ведь мы патриоты, а патриотам разовые выплаты не полагаются!

Каждый день с экранов телевизоров мы слышим о снижающихся показателях мобилизации, нехватке людского ресурса и долге перед страной. Но при этом не слышим конструктивных предложений относительно того, чтобы это чувство долга стимулировать. Три года подряд кто-то пытается выезжать на патриотизме и чувстве долга, закрывая глаза на то, что такая схема сейчас не работает.

И если бы были объявлены разовые выплаты, например в 400 тысяч гривен, то количество желающих мобилизоваться выросло бы в разы. Но, да, давайте вспомним о том, что "мы не Россия, мы так не будем делать!", а потому будем продолжать пытаться повышать мотивацию дешевыми и не действенными методами. Например, развешивая на билбордах рекламу подразделений, в которые можно вступить на службу. Интересно, что мотивирует потенциального новобранца больше: красивый плакат или 400 портретов Владимира Вернадского на купюре?

Заигравшись в патриотизм, идейность и чувство долга, мы потеряли ощущение реальности, а оно замешано на объективных, материальных благах.

Выводы

Как противодействовать растущему количественному потенциалу российских оккупационных войск техническими и технологическими средствами, я делюсь в другом цикле статей. В этом же материале я попытался озвучить методы, которые еще не применялись в Украине либо стали применяться слишком поздно для повышения уровня мобилизации.

Адекватным процессам очень часто мешает позиция, замешанная на абстрактных вещах, философии либо жесткой оппозиции в формате "мы не Россия, мы так не будем делать!". Хотя с заключенными при правильном, взвешенном подходе у нас все получилось даже лучше, чем у российских оккупантов. Поэтому главное – реализация, а не банальное копирование.

Не менее важным аспектом является денежная стимуляция мобилизационных процессов – тема, которая многим не нравится, но является столпом объективной реальности.

Если мы не станем смотреть на вещи объективно, широко раскрытыми глазами, с принятием адекватных и своевременных решений, проблема с комплектацией армии в 2025-2026 гг. может перерасти в кризис.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".