Путин создал в Украине новую армию? Майор Гетьман объяснил, в чем обман

Так называемая 25-я армия, которую страна-оккупант Россия создает для усиления своих позиций в Луганской и Донецкой областях, фактически не является армией. Это объединение "на бумаге" нескольких подразделений, уже задействованных на этом направлении, без обеспечения их дополнительным вооружением.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. "Это не какие-то новые люди, которые были где-то на территории РФ, где-то готовились и потом были переброшены в Украину. Это не соответствует действительности", – подчеркнул он.

В этом контексте ветеран войны объяснил, что полноценная армия насчитывает десятки тысяч военнослужащих. В то же время ресурса в России для создания новой армии пока нет – ни человеческого, ни технического.

Таким образом, "к "новой армии" были присоединены подразделения, которые были непосредственно на линии фронта. Они объединили несколько воинских частей в новую воинскую часть, которую назвали армией", – пояснил Гетьман.

"Нет оснований также говорить о том, что из каких-то неизвестных складов оккупанты извлекли для этой "армии" новейшее вооружение – танки, бронетехнику, артиллерийские системы. У них нет таких резервов, нет таких складов как с боеприпасами, так и с техникой", – добавил майор.

По его оценкам, к "армии" присоединена 130-тысячная группировка, находившаяся на Луганщине, а также 20 тысяч солдат-оккупантов, проходивших обучение в Беларуси. "Итак, эта "армия" является объединением на бумаге тех группировок, которые там уже находились. По большому счету, количество бойцов и количество техники осталось прежним. Единственное, что увеличилось – это количество генеральских должностей. Потому что, если "армия", то должен быть "штаб армии", руководство и т.д.", – подытожил ветеран войны.

Как писал OBOZREVATEL, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что на востоке Украины оккупанты пытаются выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, под Бахмутом идут ожесточенные бои, а на Лиманском направлении враг вводит свежие части своей 25-й армии.