Путин цинично заговорил о "реальной возможности" завершения войны в Украине и набросился на Запад

Российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что мирные предложения РФ, которые он озвучивал накануне Саммита мира, "предусматривают реальную возможность завершения войны в Украине". Однако большинство западных стран их проигнорировали.

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Слова русского вожака передают пропагандистские Telegram-каналы. Отметим, что, согласно условиям Путина, для начала мирных переговоров Украина должна полностью вывести свои войска с территории так называемых "ДНР", "ЛНР", а также из Херсонской и Запорожской областей.

"Мирные предложения РФ реально предполагают возможность завершения конфликта в Украине. Многие западные политики не захотели вникнуть в суть мирного предложения РФ по Украине, хотя оно реально может остановить войну", – заявил Путин.

Напомним, что 14 июня, накануне проходившего в Швейцарии Саммита мира Украины, российский диктатор Владимир Путин выдвинул циничные условия для начала переговоров с Киевом. Так, одним из условий РФ является нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. В то же время возвращение временно оккупированных территорий обратно в Украину, по его словам, "даже не может обсуждаться".

Как сообщал OBOZ.UA, вице-президент США Камала Гаррис назвала предложения Владимира Путина по "условиям мира" в Украине фактически требованием капитуляции, а не искренней попыткой прекратить войну. Она в очередной раз заверила в непреклонной поддержке Украины со стороны США.

В то же время, президент Зеленский заявил, что политика ультиматумов Путина означает единственное – необходимость сделать паузу в войне. Заморозка боевых действий требуется кремлевскому лидеру, чтобы подготовить свои войска к дальнейшей эскалации.

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